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TÜFAD'IN TOPLANTISINDA 3 BÜYÜK EKSİK  ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 20:18

-TÜFAD'IN TOPLANTISINDA 3 BÜYÜK EKSİK  ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen ''Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig Teknik Direktörleri Toplantısı'' yapıldı.  TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Prestige Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türk futbolunun, çıkmaz gibi göründüğü noktada, federasyonun çok önemli kararlar alacağı dönemde teknik direktörlerin toplantıya katılımından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.  Bu önemli dönemde teknik direktörlerle fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Dilber, ''Burada ayrıca 'neler yapabiliriz', 'nasıl destek olabiliriz' onları da görüşeceğiz. 2008 yılından bugüne geleneksel hale getirdiğimiz toplantımız hayırlı olsun'' dedi. Dilber'in konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ''Önceki Toplantıların Kısa Özetleri'', ''Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Kararları'', ''UEFA Kurs ve Güncellemeleri'', ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Futbolumuza Etkileri'' ve ''Alt Liglerdeki Sorunlar'' başlıklı konuların görüşüldüğü bildirildi.  Toplantıya Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig takımlarından çok sayıda teknik direktör katılırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş katılmadı.  Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun antrenman programını mazeret göstererek toplantıya katılmadığı bildirildi.

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