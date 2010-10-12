-TÜED: ''ZAM BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA'' ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına yapılacak zam konusunda, ''Ek olarak verilen artışa sevinmekle birlikte, beklentilerimizin çok altında kaldığını da ifade etmek isteriz'' dedi. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2011 yılı emekli zamlarını değerlendirdi. Yapılan artışların giderek ağırlaşan yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Ergün, öncelikli hedefin emeklilerin intibak sorununun çözümü olması gerektiğini vurguladı. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için 2006'ya kadar ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Ergün, ''Ancak ne yazık ki, bu dönemden sonra yeterince koruyucu tedbirler alınamadı. Emeklilerin aylıklarının açlık sınırının üzerine çıkarılması bir türlü sağlanamadı'' ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre en düşük SSK emeklisinin aylığının Ocak ayında 60 lira artacağını, bu rakamın bin 500 liraya kadar aylık alanlara uygulanacağını belirten Ergün, bin 500 lira üzerinde aylık alanlara ise yüzde 4 oranında artış uygulanacağına işaret etti. Enflasyon tahminlerine göre, yasa gereği ocak ayında alacakları zammın yaklaşık 25-30 liraya karşılık geldiğini ifade eden Ergün, şunları kaydetti: ''Bu durumda, yapılan 60 liralık artışla bu 25-30 liralık artışımıza ek olarak yaklaşık 30-35 lira civarında bir ek artış sağlanmış oluyor. Hepimiz biliyoruz ki bu rakam da ancak 1 kilo et fiyatına denk geliyor. Yani beklentilerimizin altında kalıyor. Ek olarak verilen bu artışa sevinmekle birlikte, beklentilerimizin çok altında kaldığını da ifade etmek isteriz. Temmuz 2011'de yapılacak zam oranı ise yüzde 4 olarak belirlenmiş. 6 aylık enflasyon oranı bu rakamın altında kalsa bile yapılacak zam yüzde 4 olacak. Bu rakamlara göre en düşük emekli aylığı Ocak 2011'de 719,98 liradan 60 liralık artışla 782.38 liraya yükselecek. Temmuz ayında da yüzde 4 artış eklendiğinde en düşük işçi emeklisi aylığı 813,68 lira olacak. Sayın Başbakanın açıklamalarına göre yapılan bu hesaplamalar, 2011 yılında yapılacak artışların giderek ağırlaşan ekonomik baskılar altında rahat bir nefes almamıza yetecek artışlar olarak görülmemektedir. Bugün bile 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı anlamına gelen açlık sınırı 846 lira iken, söz konusu artışların bugünü dahi karşılamaya yetmediği ortadadır.'' Emeklilerin gerçek beklentisinin yıllardır sürüncemede bırakılan intibak sorununun çözülmesi, promosyon beklentisinin karşılanması, TÜFE kayıplarının karşılanması ve sağlıkta katkı payının kaldırılması olduğunu belirten Ergün, ''Emekli bu sorunlarının çözümünü istemekte, taban aylıklarının en az 1000 lira sınırına çıkarılmasını beklemektedir'' değerlendirmesinde bulundu.