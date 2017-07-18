"Tudor'un IQ'su anca nefes alıp yürüyecek, yemek yiyecek kadar!"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a ağır eleştirilerde bulundu. Östersunds maçı yenilgisi için Hırvat teknik adamı suçlayan Altaylı, "Igor Tudor'u IQ testine sokalım 10 IQ çıkarsa namerdim. Adam anca nefes alıp yürüyecek yemek yiyecek kadar IQ'ya sahip olmalı ki böyle bir futbol oynatsın!" dedi.

Sarı-kırmızılıların, yeni transferlere ödediği paraları da eleştiren yorumcu, şöyle konuştu:

"Sahaya çıkan takım... Herkesi ayağa kaldıracak, büyük paralar ödediğin transferler yapıyorsun. Maicon'a 3.5 milyon Euro, Rodrigues' e 2 milyon Euro, Gomis'e 3.5 milyon + 1.5 milyon Euro da imza parası vermişsin. Bonusları ayrı, bu adamlara yıllık bu paraları vermişsin. Belhanda sahada yok zaten! Buna mukabil Türkiye'nin en iyi oyuncularından Sneijder kadroda yok. Bruma gitti, Podolski gitti, De Jong, Semih gitti. Geçen sene bu takımın hücum sorunu yoktu, ligin en çok gol atan 2. takımıydı. Ancak düşen takımlardan sonra en çok gol yiyen takımlardan biriydi"

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"Sneijder sahada yok; liderliği

Tolga'ya veriyorsun..."

"Takımın en büyük eksikleri savunmadaydı, bir tek Maicon alıyorsun, sağ bek almıyorsun sol bek almıyorsun! İleride iyi işleyen düzenden 14 asist 5 gol atmış adamı çıkartıyorsun, Gomis pas alamamaktan şikayet ediyor. Takımın lideri Sneijder sahada yok, liderliği Tolga Ciğerci'ye veriyorsun. Bu Tudor denen ne demek istediğimi herkes biliyor da demeyeceğim, bu zavallı takımı çıkarıyor. Sinan'ı 10 numaraya koyuyor, Sinan 10 numarada hayatında oynamış mı? Sinan çok iyi futbolcu o ayrı da Selçuk'u Sinan'ın yerine koysan Sinan'ı kanada, şahane oynadığı yere koysan... Eldeki kadrodan konuşuyorum, arkaya da Donk'u koysan... Donk'u istemiyorsan getirme ama kadroda var ki bir umudun var... Hiç olmazsa uluslararası tecrübe falan... Hiç olmazsa Tolga'yı görmezsin. Tolga ne yaptı? Sinan'a da herkes kızıyor"

"Tudor'u IQ testine sokalım,

10'u geçerse namerdim"

"Ben 25 yıldır bu işi yaptığıma göre iyi bir televizyon programcısı olarak görüyorum, ama beni kamera arkasına koysan yapamam. Kameraman değilim ki! Değişiklik yapıyorsun geçen sene Rize'de oynayamayan Emrah'ı alıyorsun. Hem de orta sahada beyin rolünü verdiğin Sinan'ın yerine! Bir insanda hiç beyin olmasa sadece gözleriyle bile daha iyi bir futbol düzeni kurabilir. Bunun sorumlusu Tudor'dur! Sıfır pozisyon, atak yok, orta yok! Gomis sürekli ön direğe koşuyor, herkes arka direğe orta kesiyor. Gole ihtiyacın var Gomis'i çıkarıp Eren'i alıyorsun. İkisini de oynat biri ön direğe diğeri arka direğe gitsin. Bu Tudor'u IQ testine sokalım 10 IQ çıkarsa namerdim. Adam anca nefes alıp yürüyecek yemek yiyecek kadar IQ'ya sahip olmalı ki böyle bir futbol oynatsın!"