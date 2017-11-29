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Spor

Tudor'un derbi planı; 4'lü defans, tek forvet

İstanbul DHA Beşiktaş ile cumartesi günü yılın son derbisinde karşılaşacak olan Galatasaray'da, takım düzeni belli olmaya başladı

29 Kasım 2017 15:28

İstanbul DHA
Beşiktaş ile cumartesi günü yılın son derbisinde karşılaşacak olan Galatasaray\'da, takım düzeni belli olmaya başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin çalıştırıcısı Tudor, Beşiktaş karşısına büyük olasılıkla 4\'lü defans ile çıkacak. Latovlevici\'nin ameliyat olması nedeniyle sol bekte Martin Linnes yer alacak. Linnes bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye kupalarında 10 maçta 806 dakika forma giymişti. Hırvat hocanın Linnes ile özel olarak ilgilendiği bildirildi.
Fernando\'nun da cezasının bitmesi yüzünden forma giyeceği orta sahada Tolga\'nın yerine ise yine cezası sona eren Feghouli oynayacak Gomis\'in tek forvet olarak mücadele edeceği takım düzeninde Rodrigues kanat oyuncu olarak destek verecek. Kupa rotasyonundaki Sinan ve Emreh Başsan ise maç kodrasuna girerek görev bekleyecek.  
İgor Tudor\'un idmanlarda özellikle pas isabetlerine dikkat çektiği de vurgulandı. Hırvat hoca, topu kazanınca uzun süre oyuncularında kalmasını istiyor ve soğuk kanlı paslarla meşin yuvarlağı kendi ceza sahalarının dışında tutmayı, rakip kaleye hızlı ama garanti paslarla gitmeyi hedefliyor.
 

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