NTV Spor'da Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ Galatasaray'da Igor Tudor'un durumunu konuştu. Demirkol, "Tudor'la ilişki kesilmiş" ifadelerini kullanarak, "Tudor, bu takıma geldiğinden beri, Fatih Terim'in adı bu kulübün üstünde dolaşıyordu zaten. İşler iyi gittiği zamanlar bile bunu konuştuk. Ama ben çok iyi tanıdığım Cenk Ergün'ün yüz ifadesinden igor Tudor ile artık bütün ilişkinin kesildiğini gördüm" dedi.

Demirkol'un açıklamaları şöyle:

"Gelelim Ayhan Akman olayına, Türkiye'de yardımcı antrenör işi bir türlü anlaşılmıyor. Her hocanın yardımcı anlayışı başkadır. Burada Ayhan'dan beklenen "Bak Tudor şunu şöyle yapma" demesi beklenir.

Lider teknik direktörü yollamak nasıl olacak bilmiyorum. Gönderilmesi için yeterli sebep var aslında. Dursun Özbek, Igor Tudor'a ne diyecek ki "Evet sen biraz sistemle oynadın" diyebilir ama sonuçta hala lider takımın hocası

Tudor'un ona söylecebileceği şeyler için ben iki ihtimal var.

Bir: "Başkan haklısın ben aynen artık kazandığımız strateji ile devam edeceğim...

İki: Teknik olarak işime karışma ben sahaya en iyi 11'le sahaya çıkarım, kim iyi çalışırsa onunla oynarım.

Fuat Akdağ: Bence bir üçüncü ihtimal var. Tudor yönetime tamam tamam deyip yine bildiğini okuyor. Yani uyarıları dinliyor ama son olarak kendi bildiği yolda gidiyor."