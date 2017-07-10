Tudor'dan Semih Kaya çıkışı: Ağlayacak mısınız?

Galatasaray'da son sezonlardaki performansı eleştiri konusu olan ve Çekya ekibi Sparta Prag'a 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Semih Kaya'nın kamptan ayrılışı sırasında ilginç bir an yaşandı. Takımdan ayrılacak oyuncu için basın mensupları saha içerisinde birlikte fotoğraf çektirmek isteyince teknik direktör Igor Tudor, "Bu profesyonel bir dünya. Ne yapacaksınız? Ağlayacak mısınız? Futbolcu o, model ya da artist değil. Yanlış anlamayın ama benim düşüncem bu" dedi.

FutbolArena'da yer alan habere göre takımdan ayrılması kesinleşen oyuncunun kamptan ayrılacağı sırada basın mensupları, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'dan sahada fotoğraf çekilmek için izin aldı. Tudor'un oyunculara ve basın mensuplarına verdiği cevap, herkesi şaşırttı. "Futbolcu o, model ya da artist değil, ağlayacak mısınız?" diyen teknik direktör, hız kesmeden antrenmana devam etti.

Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan 26 yaşındaki Semih, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 228 maça çıkıp 5 gol ve 5 asist kaydetti ve hiç direkt kırmızı kart görmedi.