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Spor

Tudor’dan Selçuk’a teselli: Seni kurban seçtiler

"Sen bir kaptan olarak görevini yaptın"

22 Temmuz 2017 12:30

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds’a elendiği maçta Selçuk İnan, golün yendiği andan itibaren taraftarlar tarafından en çok protesto edilen isim olmuştu. Teknik direktör Igor Tudor’un, maç sonu oyuncusunun yanına giderek kaptana moral verdiği öğrenildi. 39 yaşındaki Hırvat teknik adam, oyuncusunu, “Başın dik bir şekilde stattan ayrıl. Sen görevini yaptın. Seni kurban seçtiler” sözleriyle teselli etti.

Sabah’ın haberine göre; Hırvat çalıştırıcı, maç sonunda Selçuk’un yanına giderek, “Kaptan olarak sahada elinden geleni yaptın. Kafanı kaldır ve başın dik bir şekilde stattan ayrıl. Taraftarlar saha içinde bir kurban arıyorlardı ve bu takımın en eskisi olarak seni seçtiler” diyerek 32 yaşındaki orta sahaya moral verdi.

"Bu ilk kez değil; pes etmeyeceğim"

Selçuk da hocasına bu durumun ilk olmadığı vurgusunda bulunarak, “İşler kötü gittiğinde bu zamana kadar tribünde fatura hep bana kesildi. Yine öyle olacağını tahmin etmiştim. Pes etmeyeceğim” cevabını verdiği belirtildi.

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