Tudor'dan, Kalinic isteği

Lukas Podolski’nin yerine bir golcü almaya hazırlanan ve teknik direktör Igor Tudor’un talebiyle Nikola Kalinic’e yönelen Galatasaray, bu transferi bitirmek için kesenin ağzını açtı.

Fanatik'in haberine göre, bu sezon Fiorentina formasıyla 37 maçta 19 gol atan 29 yaşındaki futbolcunun performansı, değerine tavan yaptırdı. Ancak Tudor, yüksek maliyetine rağmen vatandaşına kefil oldu.

38 yaşındaki çalıştırıcı, transfer edilmesi halinde Kalinic’in ligi domine edeceğini düşünüyor. Bu düşüncesini yöneticilere de ileten Tudor, Vida’nın da alınması durumunda Galatasaray’da adeta Hırvat rüzgarı estirmeye hazırlanıyor.