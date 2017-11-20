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Spor

Tudor'a son uyarı yapıldı

Florya'da Igor Tudor, Dursun Özbek ve Cenk Ergün bir araya geldi

20 Kasım 2017 20:45

Galatasaray'da kritik toplantı yapıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor, takımın durumunu görüştü. Hırvat teknik adama son uyarı yapıldı.

Galatasaray'da, 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisi ilerleyen haftalar için camiada endişe yarattı. Tudor'un büyük maçlarda rakibi şaşırtmak için sık sık sistem değiştirmesi, oyuncu tercihlerinde alışılagelen yöntemler yerine farklı tercihler yapması yönetimin tepkisini çekti. Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından beklenen toplantı yapıldı.

NTV Spor'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde biraraya geldi. Teknik direktör Igor Tudor'a son uyarı yapıldı.

Ayhan Akman için karar verilecek

Yardımcı antrenör Ayhan Akman konusunda yönetimin bazı tasarrufları var; ama resmiyete geçmedi. Akman'la ilgili karar, yapılacak haftalık olağan toplantıda alınacak.

Terim Yönetimi ikiye böldü

Yönetim ise teknik direktör Tudor konusunda ikiye bölündü. Bazıları Igor Tudor'la devam etmeyi isterken; bazıları ise Hırvat teknik adamla yolların ayrılmasını istiyor.

Yöneticilerin bir bölümü taraftarların da sosyal medyadan destek verdiği Fatih Terim'in takımı alıp şampiyonluğa götürebileceğini savunuyor. Bazı yöneticiler ise Fatih Terim adına sıcak bakmıyor.

Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlar ve oynanacak futbol Tudor'un kariyerini belirleyecek. Yönetimin tavrı da bu iki önemli maçın ardından netleşecek.

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