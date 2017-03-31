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Spor

Tudor hücuma ağırlık verdi

Adanaspor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar hücum varyasyonlarına ağırlık veriyor

31 Mart 2017 18:02

Adanaspor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar hücum varyasyonlarına ağırlık veriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor mücadelesi öncesi takımına hücum çalışmaları yaptırıyor. Hırvat teknik adam, Pazartesi günü TT Arena'da oynanacak karşılaşmada rakip sahada baskı kurup skor avantajını erkenden elde etmek amacında.

NTV Spor'un haberine göre, milli takım arasında sakat oyuncuların iyileşmesiyle birlikte elinde alternatifli bir kadro bulunan Tudor, hücum organizasyonlarıyla etkili olmayı hedefliyor.

Sneijder, Podolski ve Eren Derdiyok'u birlikte oynatmanın hesaplarını yapan Hırvat teknik adam, 3 oyuncusunun rakip defansın dengesini bozacağı fikrinde. Antrenmanlarda hücumun solunda Sneijder'i, sağında Podolski'yi deneyen Tudor, forvette de Eren Derdiyok'a şans veriyor. Oyunun gidişatına göre Josue ve Sinan Gümüş de hücuma katkı sağlamaları için yedekte tutulacak.

Igor Tudor, Florya'daki taktik antrenmanlarda özellikle kanat oyuncularından hücuma katılmalarını isterken, bu amaçla Carole, Rodrigues, Yasin Öztekin ve Sabri Sarıoğlu'yu özel olarak çalıştırıyor.

Sakatlıkları bulunan Bruma ve Serdar Aziz dışında eksiği bulunmayan Galatasaray, Adanaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

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