Tudor, futbolculardan 6 puan istiyor

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor öğrencilerinin hepsiyle tek tek konuştu. Futbolcularından Beşiktaş maçını kafalarından çıkarmalarını isteyen Tudor'un 'Derbiyi unutun. Önce Alanya maçını kazanalım' dediği öğrenildi.

CNNTurk'te yer alan haberde, çok kritik bir viraja girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı Alanya ve Beşiktaş maçlarının önemine değinerek ''Alanya maçı da, Beşiktaş maçı da 3 puanlık maçlar. Biri kazanılmadan diğerinin önemi yok. Önümüzdeki 180 dakikayı en iyi şekilde geçersek, devreyi lider bitiririz'' dediği ifade edildi.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Badou Ndiaye ve Maicon'u uyaran Igor Tudor, oyuncularından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından çok dikkatli olmalarını istedi.

Tudor'un Alanya karşısında takımını sahaya ilk haftalardaki düzenle sürmesi bekleniyor. Dörtlü savunma oynatmayı planlayan Tudor, cezalı Fernando yerine ise Selçuk İnan'a görev verecek.