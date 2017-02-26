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Spor

Tudor, derbi için ilk 11'ini belirledi

Tudor, Bruma'yı yeniden 11'e aldı

26 Şubat 2017 17:43

Geçtiğimiz hafta boyunca adeta Florya'ya kapanan Igor Tudor, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkacağı 11'i denedi.

Kalede Muslera'nın forması garanti olurken asıl mesele olan savunmayı sürekli oyuncu değişiklikleriyle deneyen Tudor; tecrübeli ve sakatlıkları düzelen isimleri ön plana çıkararak Sabri, Chedjou, Hakan Balta ve Carole dörtlüsünde karar kıldı.

Bruma yeniden 11'de...

Beşiktaş'ın orta sahadaki pas trafiğini de engellemek isteyen Tudor, ön liberoda yine Selçuk İnan ve Nigel de Jong ikilisine görev verecek.

Takımın hücumdaki organizatörü ise sakatlıktan kurtulan Wesley Sneijder olacak. Kanatlarda takımın en golcü ismi Yasin Öztekin ile birlikte geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen Brumaforma giyecek.

Tudor'un özellikle Bruma ile hafta içinde özel görüşmeler yaparak genç yıldızı bu maça hazırladığı da gelen haberler arasında.

Forvette Podolski

En ileri uçta ise şutları ve tecrübesine çok güvendiği Lukas Podolski'yi oynatacak olan Tudor, Eren Derdiyok'u kulübede hamle oyuncusu olarak değerlendirecek.

İşte Igor Tudor'un Beşiktaş karşısında sahaya sürmeyi düşündüğü 11:

Muslera-Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Carole-Selçuk, Nigel de Jong-Yasin, Sneijder, Bruma-Podolski

(Kaynak: Fanatik)

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