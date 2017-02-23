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Spor

Tudor Beşiktaş'ı ezberliyor

Tudor idmanlarda farklı taktikler de deniyor

23 Şubat 2017 11:21

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi adeta ezber yapıyor. Florya'ya kapanan deneyimli hoca futbolculara günde iki idman yaptırıyor. Beşiktaş'a karşı uygulamak için idmanlarda farklı alternatik taktikler deneyen Tudor, dünkü antremandan 4-4-2 düzenine çalıştı. Semih'i sağ beke koyan Tudor, bu yöntemle Ryan Babel'in etkinliğini azaltma amacında. Tudor'un bir diğer özel önlemi de Quaresma'ya olacak.

Tudor'un Beşiktaş maçındaki önceliği savunma olacak.İlk olarak Kartal’ı durdurup, kontralarla sonuca gitmeyi planlayan Hırvat hocanın tercihi şimdilik 4-4-2’den yana. Son antrenmanda öğrencilerini bu sisteme göre hazırlayan Tudor’un sağ bekte ise Semih’i denediği öğrenildi. Böylece savunma gücü yüksek futbolcusuyla Babel’i durdurmayı düşünen 38 yaşındaki çalıştırıcı, göbekte de Chedjou ve Ahmet Çalık ikilisini kullanmayı planlıyor.

Hakan Balta’nın fiziksel durumuna göre Çalık’ı kesebileceği, hatta sol beke bile geçebileceği de gelen haberler arasında.

 

Sneijder, Podolski ilerde Bruma ortada



Orta alanda Bruma, De Jong, Selçuk ve Yasin dörtlüsünü birbirine yakın olarak kullanmak isteyen Tudor, Sneijder’e ise Podolski’ye yaklaşması talimatını verdi. Buna rağmen Hollandalı yıldızın 90 dakikayı çıkarıp çıkaramayacağı meçhul.

O nedenle Josue de aynı görev için hazırlanıyor. Ancak derbinin şampiyonluk yolunda son şans anlamına gelmesi sebebiyle, Sneijder’in sahada olmasına neredeyse kesin gözüyle 

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