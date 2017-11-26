Tudor: 1,5 puan aldığımız için çok mutluyum

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa manidar açıklamalar yaptı. Alanyaspor galibiyeti dolayısıyla 1,5 puan aldıklarını söyleyen Hırvat teknik adam, ‘’burada bu maçlar 1,5 puan büyük maçlar 3 puan olarak görülüyor’’ dedi.

Beşiktaş derbisi sorulması üzerine Tudor, ‘’Beşiktaş maçı o kadar önemli ki kazanan şampiyon olacak kupa hemen verilecek’’ ifadelerini kullanırken Latovlevici’nin ıslıklanması üzerine ‘’Latovlevici'ye verilen tepki vardı, tüm arkadaşları için inişleri çıkışları olabilir. Bu tip şeyler beni üzüyor’’ diye konuştu.

Igor Tudor’un maç sonu açıklamaları şöyle:

Çok çok mutluyum. Başakşehir mağlubiyetinden sonra psikolojik olarak geri dönüp toparlanmak çok kolay değildi. Doğru mentalite ile oynamak önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum.

Evet tek forvet oynadık. Bir forvet, iki forvet sizin için önemli sanırım. Biraz ironi olacak ama 1.5 puan aldık. 1.5 puan aldığımız için çok çok mutluyum. Alanya'ya karşı alınca 1.5 puan almış gibi oluyor. Büyük maçlar 3 puan olarak değerlendiriliyor.

Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteği çok çok önemli. Benim için ve tüm takımım için seyircilerin bizi desteklemesi önemli. Latovlevici'ye verilen tepki vardı, tüm arkadaşları için inişleri çıkışları olabilir. Bu tip şeyler beni üzüyor, taraftarın kendi oyuncusunu ıslıklaması oyuncuyu otomatikman geri itiyor performans olarak.

O kadar önemli ki derbi, kazanana şampiyonluk kupası hemen verilecek.