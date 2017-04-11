Tudor - Sneijder gerginliği gün yüzüne çıktı

Galatasaray'da Başakşehir karşısında alınan ağır mağlubiyet, takımdaki sıkıntıları da gün yüzüne çıkardı. Sarı kırmızılılarda özellikle Tudor ile Sneijder arasındaki gerginlik gözlerden kaçmıyor.

Eurosport'un haberine göre, Adanaspor mücadelesinde yedek kalan Sneijder, kritik Başakşehir maçında da ilk 11'de yer almadı. Hollandalı yıldızın Tudor ile sıkıntı yaşadığı ve yönetimle kısa sürede görüşeceği belirtildi.

Ancak yönetim, yüksek maliyetinden dolayı Sneijder ile yola devam edip etmeme konusunda kararsız. Sezon bitiminde Hollandalı yıldız ile ücret konusunu görüşecek olan yönetim, Sneijder'e ciddi teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin vermeyi planlıyor.

Maçın ardından Hollandalı yıldızın oldukça sinirli olduğu ve soyunma odasında mağlubiyet sonrası tepki gösterdiği öğrenildi. Teknik direktör Tudor'un da karşılaşma sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu ifade edildi. Karşılaşma sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne dönen sarı kırmızılılarda Tudor oyuncularıyla toplantı yaptı. Başakşehir maçındaki futbolun kendilerine yakışmadığını anlatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisine odaklanarak sahadan mutlaka galibiyet ile ayrılmaları gerektiğini anlattı.