-TÜDEF: ''TRT HÜKÜMETİN VUVUZELASI'' ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, elektrikten vergi ve payları alınmaya devam edildiğini belirterek, ''Elektrik faturasına bindirilen pay ile TRT'ye kaynak sağlanmaya devam ediliyor. TRT hükümetin vuvuzelası haline geldi'' dedi. TÜDEF Genel Başkanı Çetin, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş ile birlikte Enerji Bakanlığı önünde elektrik fiyatlarına ilişkin basın açıklaması ve protesto eyleminde bulundu. Elektrikte 2008 yılında başlatılan maliyet bazlı fiyatlandırma sistemini eleştiren ve söz konusu sistemle elektrik fiyatlarının 3 ayda bir artırıldığını savunan Çetin, elektrikte önce indirim, sonra yeniden zam yapıldığını ve en son olarak da fiyatların değiştirilmemesine karar verildiğini kaydetti. Çetin, ''Elektrik dağıtımlarının özelleştirilmesiyle sürekli ve otomatik soygun düzeni kurulduğu'' iddiasında bulunurken, barajlardaki su seviyesinin 2010 yılında artması ile birlikte elektrik üreten hidro elektrik tesislerinin yüzde 72 daha fazla üretim yaptığını, ancak buna karşın elektrik fiyatlarında bir düşüş olmadığını söyledi. Elektrik fiyatları ile bütçe açıklarının finanse edildiğini savunan Çetin, elektrik fiyatlarında yaşam standardına göre fiyat tespit yapılmasını, paylar ve vergilerin kaldırılmasını, özelleştirmelerin derhal durdurulmasını istedi. TÜDEF ve EMO'nun basın açıklaması maskot bir eşeğin heybesine vergi ve zamları yansıtan yüklerin konulmasını temsil eden eylemle sona erdi.