-TÜDEF'TEN İKİZ YÖNETMELİKLERE TEPKİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, ''Gerek Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK), gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) çıkardığı ikiz yönetmeliklerin amacı kayıt dışını kayıt altına almak veya gençleri alkolden uzak tutmak değil, dini esaslara uygun yaşam biçimini toplumun geri kalanına dayatmaktır'' dedi. Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, TAPDK'nın, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Piyasası Yönetmeliği yayımlamasının ardından GİB'in de sistemin mali alt yapısını için harekete geçtiğini ve yeni bir yönetmelik yayımladığını ifade etti. GİB'in bu amaçla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde alkollü içeceklerle ilgili değişiklik yapma kararı aldığını belirten Çetin, yeni yönetmeliğe göre, imalatçı ve ithalatçıların daha önce topluca bildirimlerde bulunurken, artık ürün çeşidi bazında bildirimlerde bulunacağını kaydetti. Bildirimlerin stok ve ürün çeşidinde hiçbir hareket olmasa da verileceğini belirten Çetin, bildirimlerin bayi ve dağıtım noktasında da yapılacağını ifade etti. Böylece içki üretenlerin her ay düzenli olarak ne ve ne kadar ürettikleri, şişe ebatları, hangi noktalara dağıttıkları gibi her türlü detay bilgilerin sistemli olarak toplanacağına dikkati çeken Çetin şunları kaydetti: ''Tebliği hazırlayan ve karar veren yetkililer amaçlarını 'kaçak ve kayıt dışı içki ve sigaraya karşı daha sıkı mücadele olarak' ifade etmektedirler. Bu gerekçe yasal ve kamuya açık bir gerekçe olabilir ama asla gerçek gerekçe değildir. Çünkü tebliğ ile kaçak ve kayıt dışılık önlenemez. Öncelikle sistem zaten kayıt içinde olanları izlemektedir. İzleme için kurulan yeni sistem beyan usulüne göre çalışacaktır. Kayıt içinde olan hiç bir kişi yada kurum, yasal içki imalat ve ithalatının yanında yasa dışı imalat ve ithalat da yapıyorsa bunu Maliye Bakanlığına aylık beyan usulü bildirmez. Yani hiç kimse kendi kendini ihbar etmek için beyanname düzenleyip, imza atmaz. Kayıt dışında olanlar ise zaten Maliye Bakanlığına 'ben her ay şu cins alkollü içecekten şu kadar üretiyorum ve yasa dışı ağ kanalıyla dağıtıyorum' demez. Kaldı ki yasal yollardan üretilen alkollü içecek zaten her ay Maliye Bakanlığının hazırladığı ÖTV bildirimleri ile beyan edilmektedir. Bu tebliğde yeni olan şey, alkolü içeceğin hangi bölgede ne kadar üretildiğinden daha çok hangi bölgede ve noktada hangi tür alkollü içeceğin tüketildiğini takip etmektir. Gerisi ise satış yapmaktan alıkoyacak polisiye yöntemler veya geçmişte de örneklerinin görüldüğü gibi vergi denetimlerinin silahı olarak kullanılması ile işletmelerin üzerinde baskı kurarak satmaktan caydırmaktır. Gerek Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK), gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) çıkardığı ikiz yönetmeliklerin amacı kayıt dışını kayıt altına almak veya gençleri alkolden uzak tutmak değil, dini esaslara uygun yaşam biçimini toplumun geri kalanına dayatmaktır.''