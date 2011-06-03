-TÜDEF'İN BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonunun (TÜDEF), ''Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, akaryakıt ürünlerinde sabit ÖTV tutarını artıran kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararına uymadıkları'' gerekçesiyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine açtığı toplam 13 bin 500 lira talepli manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya davacı TÜDEF ile Bakanlar Kurulu üyelerinin avukatları katıldı. Yargıç Zerrin Berke, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra davanın reddine karar verildiğini açıkladı. TÜDEF, Temmuz 2009'da akaryakıt ve türevlerinde sabit ÖTV tutarının yüzde 11 ile yüzde 167 arasında artırılmasının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştayda dava açmış, dava Danıştay 7. Dairesi tarafından reddedilmişti. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, TÜDEF'in bu karara itirazı üzerine, akaryakıt ürünlerinde sabit ÖTV'yi artıran kararın yürütmesini durdurmuştu. TÜDEF, bu kararın ardından, yürütmenin durdurulması kararına uymadıkları gerekçesiyle Başbakan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine karşı toplam 13 bin 500 lira talepli manevi tazminat davası açmıştı.