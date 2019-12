-TÜDEF, VERGİ YÜZSÜZLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİNİ İSTİYOR BURSA (A.A) - 15.11.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, kamu alacaklarında yeniden yapılandırmayı içeren düzenlemeye ilişkin olarak, ''Vergi yüzsüzlerinin deşifre edilmesini, vergisini vermeyen kesimi avantajlı gibi gösteren bu uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz'' dedi. Yılmaz, yazılı açıklamasında, hükümetlerin kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması yönündeki uygulamalarının, sonuç itibariyle tüketiciye bir yarar sağlamadığını, sorumluluklarını yerine getiren yurttaşları cezalandırma anlamına geldiğini, vergi ahlakını ve adaletini bozduğunu düşündüklerini belirtti. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemenin 300 kaleme kadar genişletildiğine dikkati çeken Yılmaz, ''Kapsamı böylesine genişleyen bu düzenlemelerin kamu vicdanında ciddi bir rahatsızlığa yol açacağı kaygısını taşımaktayız. Esas uygulamanın vergi barışından ziyade hükümetin bütçe açıklarını kapatmaya ve borç ödemeye yönelik ve önümüzdeki seçime dolaylı bir yatırım olduğu anlaşılmaktadır'' iddiasında bulundu. Yılmaz, son 30 yıldır affedilen kesimlerin aynı kesimler olup olmadığına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğine de değinerek, şunları kaydetti: ''Vergi yüzsüzlerinin deşifre edilmesini, vergisini vermeyen kesimi avantajlı gibi gösteren bu uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Memurun, işçinin ve emeklinin maaşına yapılan zam konusunda kaynak kıtlığını öne süren hükümetin, diğer taraftan vergi ve prim affının çerçevesini böylesine genişletmesi, tutarlı bir bakışı yansıtmamaktadır. Ardından banka kredilerine uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun (KKDF) yüzde 15'e çıkarılması tüketici cephesinde anlaşılır bir tarafı bulunmamaktadır. Vergilerini zamanında ödeyen yurttaşlara 'keşke' dedirten bu uygulamalara artık bir daha başvurulmaması konusunda da bir güvence verilmesi, vergi ve prim borçlarının bundan böyle sulandırılmaması gerektiğini düşünüyor, bu son uygulama olsun istiyoruz.'' - Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları Konseyi Başkan Yardımcısı Şaban Baş ise kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının, Türkiye'nin geleceğini olumlu yönde yeniden şekillendirecek nitelikte olduğunu belirtti. Baş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 300 kalemi kapsayan vergi ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin paketin toplumun her kesimi için ''yeni bir sayfa'' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Borçlardan dolayı kilitlenme noktasına gelen piyasaların, hükümetin sunduğu bu anahtarı en iyi şekilde değerlendirmek durumunda olduğunu ifade eden Baş, uygulamanın, ''Türkiye için tarihi bir fırsat'' olduğunu vurguladı. Paketi toplumun her kesimini kapsayan ''ulusal bir barış projesi'' olarak nitelendiren Baş, şunları kaydetti: ''Paket kapsamında Maliye Bakanlığı, Gümrük Müşavirliği, SGK, İl Özel İdare ve belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri, TRT, TEDAŞ, YURTKUR, KOSGEB, TOBB, TOBB'a bağlı odalar ve organize sanayi bölgelerinin de bulunuyor. Gerek iş dünyası, gerekse vatandaşlar, kamu borçlarından dolayı ciddi sıkıntı içerisindeydi. Bir yandan borçları ödeyemiyor, diğer yandan da bu borçlar nedeniyle geleceğe ilişkin plan yapamamanın sıkıntısını taşıyordu. Paketin hayata geçmesiyle birlikte açılan yeni sayfa, Türkiye'nin ekonomik alanda yakaladığı ivmeyi en üst seviyeye çıkaracak boyutta. Paket, Türkiye'nin geleceğe yönelik umutlarını yeşertti.'' -''KARA BULUTLAR DAĞITILDI''- Türkiye'nin ekonomik göstergeleri kağıt üzerinde iyi olmasına karşın, ''yakın zamanda ciddi bir finansal krizden'' çıkıldığının unutulmaması gerektiğini ifade eden Baş, şöyle devam etti: ''Bu krize bağlı olarak binlerce firma, milyonlarca vatandaş ciddi sıkıntı içerisine girdi. Borçların sürekli ötelenmesi, belirli bir birikmeyi de beraberinde getirdi. Bu noktada açıklanan paket, firmaların geleceğe yönelik planlarını ve bakış açısını yeniden yapılandırma umudunu doğururken; temel yaşam giderleri içerisinde yer alan elektrik ve su gibi borçlarını ödeyemeyen, bunun sıkıntısından dolayı yarınını hesap edemez hale gelen vatandaşın ümitsizliğini de ortadan kaldıracaktır. Hükümet, attığı bu olumlu adımla piyasaların üzerindeki kara bulutların dağılmasını sağlamıştır. Herkesin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.''