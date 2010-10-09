-TÜDEF, PARALI OTOPARK UYGULAMASINI MAHKEMEYE TAŞIDI ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Ankara'da 175 cadde ve sokağın bir kısmının kiralanma yöntemiyle otoparka dönüştürülmesi uygulamasına ilişkin Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması için davası açtı. TÜDEF Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Yüksel Caddesin'deki İnsan Hakları Heykeli önünde düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulaması sonucunda Ankara'da 175 cadde ve sokağın bir kısmının özel kişilere otopark olarak kiralandığını, bu uygulama sonucunda Ankaralıların evlerinin ve işyerlerinin önündeki sokağa bıraktıkları araçları için park parası ödemek zorunda bırakıldıklarını belirterek, bu durumu eleştirdi. 5216 sayılı kanunun yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, işletmek ve işlettirmek yetkilerini her ne kadar büyükşehir belediyesine vermiş olsa da bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri içerisinde, hukuka ve yasaya uygun olarak kullanılması gerektiğinin açık olduğunu belirten Çetin, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüccar anlayışı ile karlılık esasına dayalı bir kaygı, kamu hizmeti sunan belediye ve bağlı kuruluşların da tüccar anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi. Çetin sokak ve caddelerinin tamamının kiralama yolu ile satılmasıyla belediye şirketi olan ANFA'nın kasasına 7 milyon 409 bin lira tutarında para girdiğini ancak, bu cadde ve sokakları kiralayanların ise Ankaralılardan 100 milyon 41 bin lira toplayacaklarını öne sürdü. Yaşanan bu haksızlığa dur demek için 27 Eylül 2010 tarihinde belediye değnekçileri tarafından her araç sahibinden alınan ''5 liralık otopark haracının'' iadesi için Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunduklarını anımsatan Çetin şunları kaydetti: ''8 Ekim 2010 tarihinde ise Ankara 12. İdare Markemesi'nde 2010/2055 sayılı yürütmenin durdurulması talepli dava açmış bulunmaktayız. Tüm Ankaralıları sokakları ve caddelerine sahip çıkmaya, tüketici dernekleri çatısı altında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimizin Başbakanın (taraf olmayan bertaraf olur) çağrısına siz de kendi açınızdan uyun. Hukuku, adaleti, kamu çıkarlarını yandaşlarına peşkeş çekenlere karşı demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve adaletten yana olun. Ankara Derebeyliğine'ne yaptıklarının hesabını birlikte soralım. Ankaralıları belediye değnekçilerine haraç vermemeye çağırıyoruz.''