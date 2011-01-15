-TÜDEF EYLEME HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, son zamla birlikte kurşunsuz benzinin litre fiyatının 4 lirayı aştığını belirterek, ''benzinde temel sorun yüksek vergi ve kar marjıdır'' dedi. TÜDEF'in 130'un üzerindeki il ve ilçe şubeleriyle eyleme hazır bulunduğunu belirten Yılmaz, ilk eylemlerini 22 Ocak'ta Bursa'da yapacaklarını bildirdi. Yılmaz, Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Heykeli önünde yaptığı basın açıklamasında, geçen yılın zamla kapatıldığını, yeni yılın ulaşım zammıyla başlayıp benzin zammıyla devam ettiğini söyledi. Son zamla birlikte kurşunsuz benzinin litre fiyatının 4 lirayı aştığını, bu zammın iğneden ipliğe yeni zamları da tetikleyeceğini ifade eden Yılmaz, ''AKP akaryakıt zamlarını döviz dalgalanmalarıyla açıklamaya çalışsa da bu külliyen yalandır, iftiradır. Benzinde temel sorun yüksek vergi ve kar marjıdır. AKP 1,5 TL'ye devraldığı benzini son zamla 4 TL'nin üzerine uçurmuştur'' diye konuştu. Benzin zammının hem tüketiciyi hem sanayiciyi hem de toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, bu ürünün fiyatında belirleyici faktörün piyasa değil vergi politikası olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin vergi indirimi konusunda gönülsüz olduğunu, bu vergi ile bütçe açıklarını kapattığını savundu. 2009 yılında akaryakıt ve tüpgazda ÖTV oranını artıran Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin dava açtıklarını ve Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun kararın yürütmesini durdurduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bu kararın uygulanması durumunda bile 1 litre benzinde 25 kuruş indirim mümkün hale gelecektir. Ayrıca dünyada başka bir ülkede olmayan (vergiden vergi alma insafsızlığından) vazgeçilse akaryakıt 33 kuruş daha ucuzlayacaktır. Yani bugün bir an hukuka uyulduğunda 1 litre benzinin 3 lira 43 kuruşa inmesi mümkündür. Yüksek kar marjı AB düzeyine çekildiğinde ise litresinin 3,3 TL'ye satılması olanaklıdır. Akaryakıt zamları ulaşım zamlarını da tetiklemiştir. TÜDEF bir taraftan zamları yargıya taşırken diğer taraftan ülke genelinde ortaya koyacağı kitlesel eylemlerle benzine uygulanan zam ve vergilerin geriye çekilmesi konusunda mücadelesine devam etmektedir. Tüketici artık akaryakıt ürünlerinin dövize bağlı olarak zamlandığı masalına inanmamaktadır.'' -''TÜKETİCİNİN ENSESİNDE BOZA PİŞİRİLİYOR''- Tüketicilerin, dolaylı vergilerle en çok vergi ödeyen vergi mükellefi durumunda olduğunu dile getiren Yılmaz, ''AKP hükümeti tüketicinin ensesinde zam ve vergilerle adeta boza pişirmektedir'' diye konuştu. TÜDEF'in 130'un üzerindeki il ve ilçe şubeleriyle eyleme hazır bulunduğunu belirten Yılmaz, ilk eylemlerini 22 Ocak 2011 tarihinde Bursa'da yapacaklarını, bunu, Şubat ayında da İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in izleyeceğini bildirdi. Türk tüketicisinin ciddi bir sınavla karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Yılmaz, tüm tüketicileri, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını, TÜDEF öncülüğünde mücadele etmeye çağırdı.