-TÜDEF: ''EKMEĞE ZAM HAKSIZ KAZANÇ'' BURSA (A.A) - 15.10.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Fırıncılar Federasyonu'nun aldığı ekmek zammı kararının, başta kamuoyu olmak üzere kendi odaları tarafından da kabul görmediğini söyleyerek, ''Bu zam haksız kazançtan öte bir şey değildir. Tüketici sabrının sınandığı son noktadır'' dedi. Sıtkı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, kırmızı etle başlayan, gıda, yaş sebze-meyve ile devam eden ve ekmek zammına kadar uzanan keyfi uygulamaların, her geçen gün tüketici sofrasında bir şeyleri eksilttiğini belirtti. Zamların, tüketici sofrasını bütünüyle kuşattığını dile getiren Yılmaz, böyle devam ederse tüketicinin tarhana ve mercimek çorbasıyla yetinmek durumunda bırakılacağını ifade etti. Yılmaz, bu durumun aynı zamanda kamu sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturacağına değinerek, şöyle konuştu: ''Fırıncılar Federasyonu'nun aldığı ekmek zammı kararı, başta kamuoyu olmak üzere kendi odaları tarafından da kabul görmemiştir. ''Yüzde 4 zam'' ve ''şimdilik zam yok'' açıklamaları, henüz zam riskinin bertaraf edilmediğini göstermekte ve önümüzdeki yıla ve uygun bir zamana ötelendiği anlaşılmaktadır. Ekmeğe, 2007 yılı mayıs ayında gramajı düşürülerek yüzde 20 zam uygulanmış, kasım 2007'de ise düşük gramajlı ekmeğin fiyatı yine yüzde 20 artırılarak zam yapılmıştır. Yani 2008 yılı başından itibaren yüzde 40 zamlı ekmek tüketmekteyiz. Teknik olarak 2008 yılında zam yapılmadığı doğru olmakla birlikte gerçekte yanıltıcı bir tespittir.'' Ankara Ticaret Odası Fırıncılık Meslek Komitesi'nin hesaplamalarına göre, un fiyatlarının ekmek maliyeti içindeki payının yüzde 30.3 olduğunu belirten Yılmaz, yani buğday-un fiyatlarının ancak yüzde 50 oranındaki artışının ekmek fiyatındaki yüzde 15'lik bir maliyet artışını gerektirdiğini bildirdi. Yılmaz, bu nedenle yüzde 15'lik ekmek zammının tamamen keyfi ve kar hırsıyla alınmış bir karar olduğunu düşündüklerine dikkati çekerek, ''Ekmek, tüketicinin en temel gıda maddesidir. Günlük yaşamını sürdürmek için tükettiği enerji kaynağıdır. Bu nedenle tüketicinin ekmeğiyle oynamaya kimsenin hakkı olamaz. Bu zam haksız kazançtan öte bir şey değildir. Tüketici sabrının sınandığı son noktadır. Fırıncılara sesleniyoruz; 'Zammınızı geri çekin, yoksa alışverişimiz bozulur, boykota gideriz' diyoruz. Tüketici sahipsiz ve savunmasız değildir. Tüketiciye yapılan yanlış Bağdat'tan değil, Rekabet Kurulundan ve yargıdan dönecektir. Hükümetin ve valiliklerin emekli memur maaş artışlarını göz önüne alarak zam taleplerini reddetmesini bekliyoruz.''