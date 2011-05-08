-TÜDEF BAŞKANI YILMAZ'DAN UYARI BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, ''GSM operatörlerinin paket aboneliklerinde tüketicinin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz'' görüşünü bildirdi. Yılmaz, yazılı açıklamasında, yüksek gelen cep faturalarından bunalan tüketicinin, sabit ücretli paketlere yöneldiğini belirterek, maddi durumuna göre ''her yöne sınırsız veya sınırlı'' paketlere abone olan tüketicinin, bir iki ay sonra limit aşımı nedeniyle aynı faturalarla karşı karşıya kaldığını savundu. Yüksek faturalardan bunalan tüketicinin, tüketici derneklerine başvurarak yardım talep ettiğini ifade eden Yılmaz, ayrıca tüketicinin 444'lü hatların paket kapsamında olmadığını bilmediğini, paket aboneliklerinde bayilerin bu hattın pakete dahil olup olmadığı konusunda tüketiciyi mutlaka bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, GSM operatörlerinin paket aboneliklerinde, limit aşımı öncesi tüketiciyi uyarması sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Ancak zaman zaman tüketiciye bu uyarının gelmediğini ve bu yüzden mağdur olduğunun altını çizmek istiyorum. Limit aşımı veya sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle gelen yüksek faturalara itiraz edilmekle birlikte, küçük tutarlara, 'astarı aslından pahalıya gelir' diye tüketici hak arama yollarına başvurmamaktadır. Bu nedenle GSM operatörlerinin paket aboneliklerinde tüketicinin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bir GSM operatörü üzerinde tüketici şikayetleri yoğunlaşmaktadır. Yüksek gelen faturalara itiraz eden tüketiciye ilk önce olumsuz yanıt verilmekte, ancak tüketicinin kararlılığı karşısında yapılan yanlış düzeltilmekte ve fazladan alınan bedel tüketiciye iade edilmektedir. Bunun gibi 300'e yakın örnek yaşanmıştır. Faturalardaki 1-10 TL arasındaki hataları tüketici fark etmemektedir. Milyonlarca abonesi olan GSM operatörlerinin sistemden kaynaklanan 1 TL'lik hata nedeniyle milyonlarca TL haksız kazanç elde edebilmektedir. Bu nedenle tüketicinin bu konularda korunması sorumluluğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) aittir.'' Faturaların zamanında ödenmemesi konusunda da tüketicilerin büyük sıkıntılar yaşadığını, hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Yılmaz, ''Tüketicinin temerrüte düşmesi durumunda 90 gün sonra icra takibi ve hattın iptali gerekirken, bazı GSM operatörleri 20 günlük bir süre içinde ilamsız takiple icrayı başlatmakta ve hattı sözleşmeye aykırı keyfi bir şekilde iptal edebilmektedir'' ifadesini kullandı. Yılmaz, görüşlerini şöyle bildirdi: ''Bir GSM operatörü tarafından 2006 yılında hattı iptal edilen tüketiciye, 2008 yılında aynı hatla ilgili fatura düzenlediği,hattı iptal edilmesine rağmen tüketiciye, hattı iptal edilmemiş gibi 7 ay boyunca fatura gönderildiği bize gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır. Operatörler arası geçişlerde tüketici cezalandırılırcasına adresine geçmiş tarihlere ait veya sözleşmedeki bir maddeye dayalı bir fatura düzenlenerek tüketiciye gönderilmekte ve tüketici huzursuz edilmektedir. Standart hatlarda bir dakikalık konuşma en yüksek 40 kuruş olarak ücretlendirilmektedir. Ancak bir tüketiciye 233 saniye konuşmasına karşılık faturasına 229 TL olarak yansıtılmıştır. Sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle yine BTK yetkililerini denetim konusunda uyarmak istiyoruz. GSM operatörleri uluslararası standartlar,kurum tarafından belirtilen standartlarla ilgili imtiyaz sözleşmeleri ve ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunmakla yükümlüdürler. Aksi durumların varlığı halinde abone, hizmetin hiç ve eksiksiz verilmesine dayalı olarak eksik ve hiç verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilir ve tüketici bu hakkını, almadığı hizmet nedeniyle mutlaka kullanması gerektiğine inanıyoruz.''