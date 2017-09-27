TÜDAV: Deniz memelisi rehabilitasyon merkezi açılmalı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Yard Doç.Dr. Arda Tonay, canlı karaya vuran deniz memelileri vakaları için, Türkiye’de alanında uzmanlaşmış, yetkilendirilmiş bir deniz memelisi rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini söyledi.

Avcılar’daki Ambarlı açıklarında bir balıkçı tarafından hareketsiz halde bulunan, kuyruğunda ağ yarası olduğu belirlen afalina türü erişkin yunus kıyıya çekildi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve TÜDAV koordinasyonuyla, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Avcılar\'da belediye veterinerlerinin müdahalesi ile antibyotik ve vitamin verilerek tedavi edilen 2 metreden uzun yunus balıkçıların yardımı ile Avcılar açıklarına götürerek yeniden özgürlüğüne bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi ve TÜDAV Başkan Yardımcısı Yard. Doç.Dr. Arda Tonay, bu yunusun kuyruğuna takılı balıkçılık donanımları nedeniyle uzun süreden bulunan bu yüzden iyileşmeyen yaralar bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

TÜDAV uzmanları ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Araştırma Görevlisi Lora Koenhemsi’nin değerlendirmesi ile ilaç tedavisi uygulanan yunusun yaşadığı ortama tekrar salındığını belirten, Yard. Doç. Dr. Tonay, Türkiye’de az da olsa görülen bu vakaların gönüllü uzmanlar aracılığı ile tedavi edilerek doğaya geri kazandırılabildiğini anlatırken şöyle dedi:

“Bu tür vakalarda kurumların ancak ortak çalışmasıyla başarıya ulaşmak mümkündür. Canlı karaya vuran deniz memelileri vakaları için, özellikle yunus ve balinalarda, yaşatma olasılığı düşük olsa da bu türlere ev sahipliği yapan birçok ülkede olduğu gibi konusunda uzmanlaşmış, yetkilendirilmiş bir \"deniz memelisi rehabilitasyon merkezi\" ülkemiz içinde gereklidir. Halkımızdan İÜ ve TÜDAV Karaya Vuran Deniz Memelileri İletişim Ağı’na destek vererek ölü veya yaralı deniz memelisi gözlemlerini sahil güvenlik, deniz polisi, İÜ Su Bilimleri Fakültesi veya TÜDAV gibi yetkili kurumlara bildirmelidir. Ölü ya da canlı hayvanlara olası bir hastalık riskine karşı kişisel koruyucu önlem (eldiven, maske gibi) almadan yaklaşmamak gerekir.”

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