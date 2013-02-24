TÜBİTAK'tan yerli elektrikli araca yüzde 100 destek

TÜBİTAK, yerli elektrikli araç üretimine yüzde 100 Ar-Ge desteği verecek. TÜBİTAK öncülüğünde üniversiteler, özel sektör ve kamu Ar-Ge kuruluşları güç birliği yapacak.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ın yüzde 100 Ar-Ge desteği ile yerli elektrikli araç üretileceğini açıkladı.

Ergün, TÜBİTAK'ın, elektrikli araç üretimine yüzde 100 Ar-Ge desteği vereceğini, TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin, özel sektör ve kamu Ar-Ge kuruluşlarının güç birliği yapacağını ifade etti.

Proje kapsamında bakanlık olarak 5 yıl boyunca toplam 200 elektrik araç alımı yapacaklarını vurgulayan Ergün, elektrikli araç teknolojilerinin kritik nitelikte olan bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesi ve bu bileşenlerin kullanılarak yerli elektrikli araç üretilmesi amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından çağrıya çıkıldığını söyledi.

Bakan Ergün, "Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi" başlıklı çağrı kapsamında üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarının oluşturacağı Proje Yürütücüsü Kuruluşlarının tasarım, batarya, elektrikli motor ve araç kontrol sistemi gibi araç ekipmanlarını Ar-Ge çalışmaları ile yerli olarak geliştireceğini dile getirdi.



4 yıl için tamamlanacak



Desteklenecek projelerin en fazla 4 yıl içinde tamamlanacağına işaret eden Ergün, "Elektrikli Araç Üretici Kuruluşları ise geliştirilen bileşenleri kullanarak elektrikli aracı üretecek. 24 Mayıs 2013'e kadar proje teklifleri TÜBİTAK'a sunulacak. TÜBİTAK'ın destekleyeceği projelerin azami ölçüde yerli olarak geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ergün, üretilecek elektrikli aracın hangi segmentte olacağının, yurtiçi ve yurt dışı pazar imkanlarının, rekabet şartlarına göre elektrikli araç üretici kuruluşları tarafından belirleneceğini kaydetti.

Aracın segmentinin, şehir içi yaygın kullanıma ve toplu satışa uygun, elektrik tahrikli, en az 4 lastik tekerlekli kara taşıt aracı olacağını belirten Ergün, "TÜBİTAK, sahip olduğu fikri haklarını, aracın Türkiye'de üretilmesi ve 5 yıl süreyle üretim ve satış garantisi verilmesi durumunda üretici kuruluşa devredecek" dedi.

Ergün, çağrıda müşteri kurum olarak yer alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, üretilecek araç segmentine bağlı olarak 5 yıl boyunca toplam 200 araç alımı yapacağını ve yerli elektrikli araçların kamu alımlarında da yer alması için teşvik çalışmalarının etkinleştirileceğini söyledi.

Türkiye'nin otomotiv sektöründe Ar-Ge yetkinliğinin bulunduğuna dikkati çeken Ergün, mevcut potansiyel ile elektrikli araç alanında hızlı yol alınabileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde teşvik sisteminde yapılan yeni revizyon ile otomotiv sektöründe asgari 300 milyon lira tutarındaki ana sanayi yatırımları, asgari 75 milyon lira tutarındaki motor yatırımları, asgari 20 milyon lira tutarındaki motor aksamları, aktarma organları ve bunların aksamları ile otomotiv elektroniğine yönelik yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak, 5. bölgede uygulanan desteklerden faydalanma imkanı getirilmişti.