-TÜBİTAK'TAN POYRAZKÖY DAVASINA İLİŞKİN RAPOR İSTANBUL (A.A) - 13.07.2010 - Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davanın tutuklu sanıklarından emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinden çıktığı iddia edilen 1 nolu CD ve 3 nolu DVD'ye ilişkin TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda arama, el koyma sonrasında ekleme ve müdahale yapılıp yapılmadığı konusunda teknik bir sonuca varılmasının mümkün olmadığı belirtildi. TÜBİTAK Enstitü Müdür Yardımcısı Alparslan Babaoğlu imzalı 40 sayfadan oluşan teknik inceleme raporu, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Raporda, ''1 nolu CD içerisinde bulunan gizleme programının CD'ye yükleme tarihi ve gizleme programının özellikleri'', ''3 nolu DVD'de yer alan 'Kafes Eylem Planı' olarak adlandırılan planın hazırlanma tarihi ve hazırlandığı bilgisayar'' ve ''1 nolu CD ve 3 nolu DVD'ye el konulan 22 Nisan 2009 tarihinden sonra ekleme ve müdahale yapılıp yapılmadığı'' sorularına yanıt verildi. Buna göre, ''1 nolu CD'' olarak adlandırılan CD içerisindeki ''Data stash'' gizleme programının kurulum dosyalarının CD'ye üçüncü CD yazma oturumu ile eklendiğinin görüldüğü, CD yazma işleminin gerçekleştirildiği bilgisayarın tarihinin 29 Mart 2009 saat 12.16 olduğu ve zaman diliminin de ''GMT+2'' olduğu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Türkiye 2009 yılında 29 Mart Pazar günü saat 03.00 ile 25 Ekim Pazar günü saat 04.00 arasında 'GMT+3' zaman diliminde bulunmuştur. Bilgisayar işletim sistemleri yaz saati uygulamasını takip edebilmekte ve saatini otomatik olarak ileri veya geri alabilmektedir. Bu sistem özelliğinin etkin olması durumunda CD yazma zamanı bilgisinin zaman diliminin 'GMT+3' olması beklenirdi. 1 nolu CD'nin üçüncü yazma oturumunun gerçekleştiği bilgisayar 'GMT+2' zaman dilimi içerisinde saati elle bir saat ileriye alarak kullanılmış olabilir. Bir saat geri gösteriyor olabilir ya da daha önce anlatıldığı gibi gerçek zamandan farklı bir zamanı gösterecek şekilde ayarlanmış olabilir.'' Raporda, ''3 nolu DVD'' olarak adlandırılan DVD'de 14 adet ''jpg'' dosyasının incelenmesi sonucunda resim dosyalarının hazırlandığı bilgisayar hakkında bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi. Söz konusu ''1 nolu CD'' ve ''3 nolu DVD''ye ekleme ve müdahale yapılıp yapılmadığının anlaşılması için el koyma sırasında elde edilen imaj özet değerlerinin alınmasında kullanılan yöntemle, bu incelemede kullanılan yöntemin aynı olması ve bu şekilde imaj özet değerlerinin karşılaştırılmasının gerekli olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: ''22 Nisan 2009 tarihli 'iş yeri arama ve el koyma tutanağı' başlıklı tutanak içerisinde 2 adet DVD ve bir adet CD'nin numaralandırıldığı ve üzerinin taraflarca paraflandığı ifade edilmektedir. CD ve DVD ortamlarının üzerine paraf atılması, ilgili CD ve DVD içeriğinde sonradan yapılacak müdahalelerin taraflarca anlaşılmasını garanti edecek nitelikte bir yöntem değildir. İlgili tutanak içerisinde el konulan CD ve DVD ortamlarına ait imajların ya da içerilerindeki dosyaların özet değerlerine rastlanmamıştır. Bu sebeple söz konusu 1 nolu CD'ye ve 3 nolu DVD'ye arama el koyma sonrasında ekleme ve müdahale yapılıp yapılmadığı konusunda teknik bir sonuca varılması mümkün değildir. Sadece ilgili CD ve DVD ortamları incelenerek üst veriler arasında görünen zaman bilgilerinin gerçekliğiyle ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. '3 nolu DVD' olarak adlandırılan DVD'de bulunan ve 'Kafes Eylem Planı' diye adlandırılan planın hazırlandığı bilgisayarı tekil olarak tanımlayan bir bulguya tarafımızca rastlanmamıştır.''