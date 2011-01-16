-TÜBİTAK'TAN BENZİN FİYATLARINA ÇÖZÜM İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Gelecek Nano Genel Müdürü Aydın Baran, TÜBİTAK MAM'da, elmas tozu ve bor madeninin nanoteknoloji yoluyla birleştirilmesiyle geliştirilen ve araçlarda yüzde 10'dan fazla yakıt tasarrufu sağlayan ''Nano borx'' adlı ürünün, benzin fiyatlarındaki artışın ardından yok satmaya başladığını belirtti. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK MAM'da nano teknoloji sayesinde Türkiye'de ilk defa bor ve elması biraraya getirerek ''Nano Borx''un üretildiğini belirterek, ürünün Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) lisansıyla Ankara'da Eta Madeni Yağ Fabrikasında üretildiğini anlattı. Araçlar için ''enerji içeceği'' özelliği taşıyan Nano Borx'un, yakıt tasarrufunun yanı sıra performans artışı da sağladığını ifade eden Baran, benzin fiyatlarına ardı ardına yapılan zamların yakıt tasarruf ürünlerine ilgiyi artırdığını belirtti. Araçlarda yüzde 10'dan fazla yakıt tasarrufu sağlayan ''Nano Borx''un bu dönemde yok satmaya başladığını bildiren Baran, dünyaca ünlü otomotiv firmaları ve Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri tarafından test edilen ürünün, aracın sesini azalttığı ve eksoz emisyon değerlerinde yüzde 33 azalma sağladığı için çevreci olduğunu, araçlara ekstra performans ve tasarruf imkanı sunduğunu kaydetti. Aydın Baran, İstanbul'daki halk otobüsleri, araç filoları, emniyet araçları ve bireysel taşıtlarda çok sayıda test yaptıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi: ''Bir halk otobüsü firması yılda 6 milyon dolar yakıta para harcıyordu. Ürünümüzü denedikten sonra test sonuçlarına göre yüzde 10 tasarruf sağlansa dahi yılda yaklaşık 600 bin dolar tasarruf edeceklerini bildirdiler. Testlerde tasarruf yüzde 10'un üstünde çıktı. Bu tasarrufla araç filolarına yeni taşıtları bedavaya ekleyebilirler. Araç sahipleri her iki ürünümüzü aynı anda kullandıklarında ürün maliyetini düştükten sonra dahi 1000 liralık yakıtta 100 lira üzeri tasarruf elde edebilir. Ayrıca araç bakım maliyetleri en aza iner ve sürüş performansları artar. 55 lira olan motor katkımızı 40 bin kilometrede bir defa, 18 lira olan yakıt katkımızı ise her depoda bir defa kullanmak gerekiyor.'' Gelecek Nano Genel Müdürü Baran, halihazırda 4 mühendis ve 135 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, geçen yıl üretim ve Ar-Ge çalışmaları için 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu yıl da ilk etapta 5 milyon dolar yatırımla istihdam sayısını 200'e çıkaracaklarını bildirdi. Aydın Baran, geçen yılın haziran ayında piyasaya sürülen ''Nano Borx''un 7 ay gibi kısa bir zamanda Türkiye genelinde 1750 satış noktası ve 12 ana bayiye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: ''Türkiye'de ilk defa ürünlerimiz EPDK lisansıyla pazara sunuluyor. İlk etapta iç pazar odaklı üretime odaklandık. Kazakistan, Hollanda, İran, Almanya ve ABD'ye satışına başlanan Nano Borx'ı 2011'de en az 10 ülkeye ihracatına başlayacağız. ' -NANO BORX NEDİR?- Motor yağı, dizel ve benzin yakıt katkısı olarak kullanılan Nano BorX, elmas tozu ve bor madeninin nanoteknoloji yoluyla birleştirilmesinden üretildi. Nano BorX motor yağı katkısı; sürekli kullanımda motorun ömrünü uzatıp yakıt tasarrufu sağladığı gibi, kullanılan yağın değişim aralığını da uzatıyor. Nano BorX benzin ve dizel yakıt katkısı, içinde bulunan pozitif elektron yüklü milyarlarca bor molekülü ile yakıtın oktan değerini yükseltiyor. Benzin ve dizelin tam ve ekonomik yanmasını sağlayıp yakıt sisteminde oluşabilecek korozyonu önleyerek, motorun performansını maksimum düzeye çıkarıyor, araç cinsine ve kullanım düzenine göre yüzde 10 ile yüzde 20 arasında yakıt tasarrufu sağlıyor.