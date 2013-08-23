TÜBİTAK'ın x-ray cihazı tehlikeyi 10 metreden fark edecek

Türkiye’de kritik devlet tesislerine yönelecek tehditleri yaklaşmadan engelleyecek bir sistem geliştirildi. Askeri ve sivil tesislere yerleştirilecek cihaz ile bomba, silah, bıçak ve uyuşturucu taşıyan insanlar 10 metre uzaktan tespit edilebilecek.

TÜBİTAK öncülüğünde, insanların üzerindeki tehlikeli maddelerin 10 metre mesafeden tespit edilmesini sağlayacak bir proje hayata geçiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Teknoloji Dairesi Başkanlığı, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü, Uluslararası Yüksek Teknoloji Laboratuvarı ve BİLKENT NANOTAM ortaklığı ile ‘Terahertz Görüntüleme Sistemi’ adında bir proje hazırlandı.

Mithat Yurdakul'un Milliyet'teki haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen projede, x-ray cihazlarından üstün bir sistem geliştirildiğini açıkladı. Ergün, uzaktan algılama olarak bilinen sistem ile bomba, silah, bıçak ve uyuşturucu taşıyan insanların 10 metre uzaklıktan tespit edilebileceğini bildirdi. Türkiye’de ilk kez geliştirilen cihazın sivil ve askeri tesislerde kullanılabileceğini açıklayan Ergün, yeni sistemin insan sağlığı üzerinde hiçbir zararının bulunmadığını söyledi.



‘Hamilelere zararsız’



Ergün, yeni geliştirilen sistemin askeri ve sivil tesis girişlerinde kullanılan x-ray teknolojisine tamamlayıcı alternatif olacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Sistem ile 10 metre uzaklıkta 3 santimetre çözünürlükte görüntü alınacak. Elde edilecek görüntüyle üzerinde silah, bıçak ve bomba gibi tehlikeli obje taşıyan insanlar güvenli bir uzaklıktan tespit edilecek. Bunun yanında savunma sanayi, ulusal güvenlik, havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan fiber kompozit malzemelerin üretim öncesi kalite ve homojenite kontrolü, biyoloji ve sağlık bilimleri, tahribatsız ölçümlendirme, gıda ve tarımsal ürünlerin kalite kontrolü yapılabilecek. Uyuşturucu ve yasa dışı kimyasal malzemelerin tespiti de 10 metreye kadar yapılabilecek.”

Sistemin diğer teknolojilere göre üstün yönlerinin olduğunu da açıklayan Ergün, “Sağlık için zararsız olması ve güvenli bir mesafeden görüntü alabilmesi nedeniyle hamilelere ve çocuklara yönelik de kullanılabilecek” dedi.



Terahertz nedir?



Elektromanyetik spektrumun mikrodalga ile kızıl ötesi bölgenin arasına denk gelen bir aralıkta bulunan yaklaşık kağıt kalınlığı boyutlarında dalga boyuna sahip ışınımlara terahertz ışınımı deniliyor.



Havalimanında kuyruk azalacak



Havaalanı ve güvenlik tesislerinde kullanılan x-ray cihazlarının çanta, giysi ve eşyaları kontrol etmekte kullanıldığını, insanların da manyetik algılayıcı çemberlerden geçirildiğini anımsatan Bakan Ergün, bazen yolcuların ayakkabılarının dahi x-ray cihazına gönderildiğini hatırlattı. Bu işlemlerin uzun kuyrukların oluşmasına sebep olduğunu aktaran Ergün, zararsız terahertz ışınımları sayesinde yolcuların güvenlik çemberinden direkt geçebilir duruma geleceğini sözlerine ekledi.



2015’te teslim...



Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Bahattin Türetken, Terahertz Görüntüleme Sistemi’nin görüntülenecek hedefe herhangi bir sinyal göndermeden çalıştığını söyledi. Sistemin aşırı sis altında görüntüleme yapabilecek kabiliyette olduğunu anlatan Türetken, “Farklı biyolojik, kimyasal ve patlayıcı maddelerin izleri 0.1-3 terahertz frekans bandında elde edilecek ve üzerinde tehlikeli obje taşıyan insanlar güvenli bir uzaklıktan tespit edilecek. 2015’te tamamlanarak teslim edilecek” diye konuştu.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu da terahertz teknolojilerinin insanlığın yaşamına etki edecek 10 teknolojiden biri olduğuna işaret etti.