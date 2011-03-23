TÜBİTAK’ın Dink raporu kafa karıştırdı

T24 - TÜBİTAK’ın Agos Gazetesi ile çevresini kaydeden ve Hrant Dink’in öldürülmesinin hemen sonrasında polis tarafından el konulan Akbank’a ait kamera görüntülerinin silinip silinmediğini incelediği rapor kafaları karıştırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2010 tarihli duruşmada Agos Gazetesi ile çevresini kaydeden ve Agos Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden hemen sonrasında polis tarafından el konulan kamera görüntülerinin bulunduğu Akbank’a ait hard diskin TÜBİTAK’a gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, söz konusu hard diskin silinip silinmediğinin, silinmiş ise hangi program kullanılarak ve ne şekilde ve ne zaman silindiğinin tespitine, eğer silinmiş ise bu kayıtların geri dönüşümünün mümkün olup olmadığının, eğer mümkünse geri dönüşümünün sağlanmasını karara bağlamıştı.

Ancak uzun süre rapor göndermeyen TÜBİTAK’a mahkeme tekrar yazı göndermiş ve raporu bitirmelerini bildirmişti.

TÜBİTAK da 7 Şubat 2011’deki duruşmada okunan yazısında ilgili hard disklerle ilgili raporun zaman alacağından bahisle henüz gönderilemediğini bildirmişti.

TÜBİTAK bir yıl sonra mahkemeye ekleriyle birlikte 4 sayfa olan bir raporu gönderdi.

Vatan gazetesinin haberine göre Başuzman Araştırmacı Yüksek Mühendis Mehmet Uğur Doğan’ın imzası taşıyan rapor kafaları karıştırdı. TÜBİTAK tarafından gönderilen raporda, seri numaraları "Y32B3STE", "Y3KSS5CE" ve "Y3PE36HE" olan 3 adet hard diskin dijital adli analiz aracıyla incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Raporun "Analiz ve bulgular başlıklı bölümünde, incelenen 3 hard diskte ‘herhangi bir silinmiş video dosyasının tespit edilemediği’ belirtildi.



‘Ancak silinmiş bazı dosyalar var'

Ancak silinmiş bazı dosyaların olduğunu ifade eden TÜBİTAK, silinen dosyaları da rapor ekinde gönderdi.

Raporda "Y32B3STE" seri numaralı hard diskte "MonitorCheck.tmp" isimli dosyanın silindiği belirtildi. İşte raporun kafaları karıştıran bölümü burada yer aldı. Çünkü silinen "MonitorCheck.tmp" dosyası, "Akbank_pangaalt1_sb(h.dink).E01" isimli dosyanın içinde yer alıyor. TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda, dosyaya "Akbank_pangaalt1_sb(h.dink).E01/Partition 1/New Volume[NTFS]/[root]MonitorCheck.tmp" isminin ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından verildiği açıklanmamış.

Dava avukatlarının mahkemeden , TÜBİTAK’tan yeni bir rapor istenerek, "Akbank_pangaalt1_sb(h.dink).E01" isimli dosyanın ne anlama geldiğini açıklanmasını talep edecekleri de öğrenildi.



Emin Arslan ifade verdi

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında talimatla ek ifade verdi.



