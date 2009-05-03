TÜBİTAK'ın Darwin sansürüne soruşturma

Bilim ve Teknik Dergisi’ndeki Darwin sansürüyle ilgili olarak bir vatandaş TÜBİTAK yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık dilekçeyi işleme koyarak soruşturma başlattı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜBİTAK yönetimi aleyhinde, Bilim ve Teknik Dergisi’nin Darwin’in kapak konusu yapıldığı mart ayı sayısının sansürlenmesi nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmayı, ilkokul mezunu bir vatandaşın suç duyurusu üzerine açtı.



Suç duyurusunda bulunan İzzet Arıkan, “Bilgilenmemizin önünde engel oluşturmak suçtur. Ben ilkokul mezunu bir köylüyüm ama yapılanın suç olduğunu düşünüyorum” dedi.



Sansürü Milliyet duyurdu



Evrim teorisinin sahibi Darwin’in doğumunun tüm dünyada kutlanan 200. yılı, Türkiye’de “sansür” odaklı tartışmalara yol açtı. Tartışmalar, sansür konusunda savcılığın da devreye girmesiyle boyutlandı.



TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yapan Dr. Çiğdem Atakuman, derginin mart ayındaki kapağını Darwin’e ayırmış, aynı sayıda Darwin’in hayatı ile ilgili geniş bir çalışmaya yer vermişti. Ancak Atakuman’ın hazırladığı mart sayısı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci’nin müdahalesiyle henüz basılmadan değiştirilmişti.



Milliyet’in “Darwin Sansürü” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu olayın ardından Atakuman yayın yönetmenliği görevinden de alındı.



Ancak Darwin sansürü, Ankara’da oturan Sivas İmranlı Arın köyü nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın suç duyurusu üzerine savcılık konusu haline geldi.



Arın Kültür Derneği’nin de kurucuları arasında yer alan İzzet Arıkan adlı vatandaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Darwin’in doğumunun 200. yılını törenlerle kutlaması gereken TÜBİTAK yönetiminin bunun yerine Darwin’in anlatıldığı dergiyi sansürleyerek görevini kötüye kullandığını belirtti. Dilekçede, asli görevini yapmak yerine dergiyi sansürleyen TÜBİTAK yönetiminin yargılanması istendi.



Arıkan, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Ben daha önce TÜBİTAK’ın buluş şenliklerine katıldım. Birçok çalışmamı oraya gönderdim. Bilgilenmemizin önünde engel oluşturmak suçtur. Ben ilkokul mezunu bir köylüyüm ama yapılanın suç olduğunu düşünüyorum“ dedi.



İfadeleri alınacak



Suç duyurusunu ciddi bularak işleme koyan ve soruşturma başlatan başsavcılığın önümüzdeki hafta konuyu detaylı biçimde araştırmaya başlaması bekleniyor. Başsavcılığın, öncelikle sansür olayının taraflarının ifadesine başvuracağı ifade ediliyor.

