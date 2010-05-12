TÜBİTAK'ın Balyoz raporuna teknik eleştiriler

T24- Balyoz darbe planı haberleriyle ilgili olarak ikinci kez tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik, ABD'de, TÜBİTAK ve askerler tarafından hazırlanan iki bilirkişi raporunu karşılaştıran ilginç bir rapor yayımladılar. New York Polis Teşkilatı Dahili Araştırmalar Bölümü’nde Bilgisayar Suçları Soruşturma Birimi’ni kuran ve burada Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Cyber Diligence şirketinin Genel Müdürlüğü'nü üstlenen Yalkın Demirkaya tarafından hazırlanan raporda, TÜBİTAK'ın Balyoz planı ile ilgili olarak hazırladığı rapor teknik eleştirilere tabi tutuldu.

Demirkaya'nın raporunda, "TÜBİTAK raporunu hazırlayanların bilgisayar adli tıp eğitimi almadıklarının, bu alanda tecrübe ve yeteneğe sahip bulunmadıklarının anlaşıldığı, adli tıp uygulamalarında geçerli olmayan araçlarla elde edilen metanın 'gerçek' kabul edilmesinin mazur görülemeyeceği" savunuldu.

Yalkın Demirkaya’nın hazırladığı rapora işaret ederek TÜBİTAK Başkanı Prof. Nüket Yetiş’e hitaben bir mektup yazan Pınar Doğan ve Dani Rodrik, “TÜBİTAK’ın Balyoz CD’leri hakkındaki bilirkişi raporunun bilimsel bir tarafsızlık taşımadığını” öne sürdü.

ABD’deki bilgisayar suçları soruşturmaları ve bilgisayar adli tıp tetkikleri alanında başvurdukları Cyber Diligence şirketinin yanı sıra Computer Investigative şirketinin hazırladığı raporu da referans gösteren Doğan ve Rodrik, TÜBİTAK raporunun bilimsel tarafsızlıktan yoksun olduğunu savundu. Her iki inceleme raporunda yer alan, “CD’lere kayıtlı kimi dokümanlar üzerinde yapılan herhangi bir araştırmanın, dokümanların yazıldığı bilgisayar sistemleri üzerinde bir adli tıp incelemesi yapılmaksızın, dokümanların hangi tarihlerde ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğu, CD’lere hangi tarihlerde kaydedildiklerine dair kesinlik içeren bir hükme bilimsel olarak varılamayacağı” değerlendirmesine dikkat çektiler.