TÜBİTAK’da ‘aile şirketi’ tartışmaları TBMM’de









Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - TÜBİTAK’ın, Erdal İnönü ve Tosun Terzioğlu gibi bilim adamları tarafından temel bilimlerde araştırma yapmak üzere kurulan Feza Gürsey Enstitüsü’nü işlevsiz hale getiren operasyona imza atmasıyla başlayan ‘aile şirketi’ tartışmaları TBMM’ye taşındı. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, TÜBİTAK’da son yapılan operasyonları ve kurumun içinde bulunduğu durumu soru önergesi yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Seçer, “TÜBİTAK’ın bilime bir diğer darbesi de İzmir'in Selçuk İlçesi Şirince Köyü’nde Ali Nesin’in kurduğu Matematik Köyü’ne yönelik olmuştur. 4 yıl önce TÜBİTAK tarafından desteği kesilen Matematik Köyü, masraflarını karşılayamaz duruma gelmiştir” dedi.







‘Aile şirketi anlayışıyla mı’?



TÜBİTAK’ın aldığı kararları, ‘bilime darbe’ diye nitelendiren Seçer, “Bilim Kurulu, İstanbul Kandilli’deki Feza Gürsey Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nü Gebze’ye taşıma ve yine TÜBİTAK’a bağlı olan BİLGEM’e bağlama kararı aldı. BİLGEM'in yönetiminde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş’in eşi Önder Yetiş görev yamaktadır. TÜBİTAK, bir ‘aile şirketi’ anlayışı içinde mi yönetilmektedir”



Seçer’in önergesinde yer alan sorular şöyle:



Adını dünyaca ünlü fizikçilerimizden Feza Gürsey’den alan Feza Gürsey Enstitüsü’nün Kandilli’den Gebze’ye taşınmasındaki temel amaç nedir? Bu kararın ardında herhangi bir bilimsel rapor, çalışma var mıdır?



-TÜBİTAK ile Boğaziçi Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği Gebze’ye taşınacak olan enstitünün yöneticilerine tebligat dışında bir bilgi verilmiş midir? Karar, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun mudur?



-TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun son 5 yılda aldığı kararlar hangileridir? Kurulun üyelerinden kararlara “muhalefet şerhi” yazan üyeler var mıdır, varsa kimlerdir?



-TÜBİTAK’ın Feza Gürsey Enstitüsü dışında temel bilim çalışmaları yapan başka bir enstitü bulunmakta mıdır?



-Feza Gürsey Enstitüsü'nün Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlanması fiilen yok edilmesi anlamına gelmemekte midir? Türkiye’nin ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kararı nasıl karşılıyorsunuz? Uluslararası bilim camiasının da ciddi tepkisini çeken bu girişimin durdurulması için bir müdahaleniz olacak mıdır?



-BİLGEM'in ve Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) yönetiminde TÜBİTAK Başkanı Prof. Nüket Yetiş’in eşi Sayın Önder Yetiş görev yapmakta mıdır? Eğer yapmakta ise bu göreve ne zaman ve kim tarafından getirilmiştir? TÜBİTAK, bir “aile şirketi” anlayışı içinde mi yönetilmektedir?



-Böyle bir görevlendirme “etik” midir? Sayın Önder Yetiş’in TÜBİTAK ve bağlı merkez-enstitülerde başka görevleri var mıdır?



-Genç matematik dehaları yetiştiren Ali Nesin’in kurduğu Matematik Köyü’nün büyük bölümü yiyecek içecek harcamaları olmak üzere, masraflarını karşılayamaz duruma geldiği ve ABD, Avrupa, İsrail ve Hindistan’dan gelen matematik profesörlerinin ücret almadıkları gibi, yol paralarını da kendileri karşıladığı belirtilmiştir. Bağışlarla ayakta durmaya çalışan Matematik Köyü’nü, geçmiş yıllarda 35- 40 bin liralık kaynaklarla destekleyen TÜBİTAK’ın dört yıl önce desteği kaldırmasından sonra bakanlığınızın yeni bir desteği ya da yardımı söz konusu olacak mıdır? Sayın Nesin’in, TÜBİTAK Başkanı’ndan beş kez randevu istemesine rağmen randevu alamamasının gerekçesi nedir?



