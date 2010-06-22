TÜBİTAK'a göre Balyoz CD'si sahte belge içerebilir

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Yeni TÜBİTAK Raporu (nihayet) savımızı doğruluyor

TÜBİTAK'ın yeni bilirkişi raporundaki bu tespit, "Balyoz darbe planı" haberlerine dayanak olan CD'lerin "sahte veya kötü niyetli doküman" içerebileceği olasılığına işaret etmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Ancak bilirkişi raporunda, bu tespitin hemen ardından kullanılan "Diğer yandan söz konusu araştırma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır" ifadesi, aksi yönde yorumlara da neden oldu. "Balyoz darbe planı"nı hazırlamakla suçlanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan kızı Pınar Doğan ile damadı Dani Rodrik'in hazırladığı blogda, kafa karışıklığına yol açan bu ifade "ilk raporu aklama" gayretine bağlandı.Pınar Doğan ile Dani Rodrik'inadresi üzerinden yayımladığı "Çetin Doğan ve Gerçekler" adlı blogda, TÜBİTAK'ın son bilirkişi raporunun "CD'lerin kimler tarafından ve ne zaman yazıldığının bilimsel olarak tespit edilemeyeceği" görüşünü teyit ettiği vurgulandı. Raporda yer alan "Herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır" ifadesini eleştiren Pınar Doğan ile Dani Rodrik'in yayımladığı metin aynen şöyle:Savcılık Askeri Bilirkişi Raporu ile TÜBİTAK raporu arasındaki çelişkilerin açıklanması için TÜBİTAK’tan yeni bir bilirkişi raporu istedi. Savcılar, yeni bilirkişi heyetinden 7 soruya yanıt vermesini istediler. Sorularaulaşabilirsiniz.nu okuduğunuz takdirde göreceksiniz, yeni bilirkişi raporunun sonuç bölümü, bir önceki bilirkişi raporu ile çelişmemek için özel bir dikkatle kaleme alınmış. Ancak, savcılar çok spesifik sorular sorduğu için, TÜBİTAK bilirkişileri raporda bu soruları yanıtlamak zorunda kalmış. Bazen daha doğrudan yanıtlar vermek yerine, konuyu gereksizce dağıtıp uzatmış olsalar da, neticede sorulara yanıt vermişler.Biz ilk baştan beri, sadece CD’ler üzerinden yapılacak bir incelemeyle CD’lerin gerçekten kimler tarafından ve ne zaman yazıldığının bilimsel olarak tespit edilemeyeceğini söylüyorduk (Bakınız:).Bakın, nihayet TÜBİTAK’ın yeni raporu bu can alıcı konuda ne diyor (aşağıdaki alıntı, TÜBİTAK bilirkişilerinin Askeri Bilirkişi raporundaki bu konuyla ilgilicevabı):Tekrarlayalım:Eğer bu veriler kendi içerisinde tutarlı olarak yaratıldıysa ve kötü niyetli olarak sahte doküman üretildiyse, bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik olarak incelenerek tespit edilemez.İşin tuhaf tarafı, TÜBİTAK bilirkişileri verilerin tutarlı bir şekilde yaratıldığı bir sahteciliğin sadece CD’ler üzerinde yapılan bir incelemeyle teknik olarak tespit edilemeyeceği gerçeğini söyledikten sonra, “yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıstır” diyor. İyi de, bu son cümlenin anlamı ve gereği ne?TÜBİTAK’ın bilirkişileri, savcıların dikkatle seçtiği ve konuyu aydınlatmaya yönelik soruları sayesinde ilk TÜBİTAK raporunda yer almayan gerçekleri söylemek “zorunda kalmış.” Zorunda kalmış ifadesini kullanmamızın nedenini raporu okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Yukarıda verdiğimiz örneğe benzer olarak, kimi yanıtlardan sonra “ancak” ve “öte yandan” gibi bağlaçlar ile savcıların sorusuyla doğrudan ilgili olmayan ve konuyu dağıtacak ve ilk raporu aklayacak nitelikte ifadeler koymuşlar.Benzer şekilde, sonuç bölümündeki ifadeler ilk TÜBİTAK raporunun eksiklerini kapatmaya yönelik. Tam da bu yüzden, yeni raporla ilgili kimi basında yer alan çarpıtılmış haberler (örneğin “) gerçeği yansıtmıyor.Rapor hakkındaki “haberleri” değil, raporun tümünü buradan okumanızı tavsiye ediyoruz: