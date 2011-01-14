-TÜBİTAK VE İTÜ'DEN MAHKEMEYE ISLAK İMZA YANITI İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinin mürekkep yaşının tespitine ilişkin mahkemenin talebi üzerine TÜBİTAK'tan gelen cevapta, bu tür ölçümleri analitik yöntemlerle yapan teknolojinin dünyada hali hazırda bulunmadığı bildirildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin dava konusu belge üzerindeki yazı ve imzanın mürekkep yaşının tespitinin mümkün olup olmadığına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve ODTÜ rektörlükleri ile TÜBİTAK'a yazdığı yazılara cevap verildi. TÜBİTAK'tan gelen yazıda, bilgi talep edilen hususun adli tıbbın ''yazı yaşının belirlenmesi'' alanına girdiği belirtilerek, bu tür ölçümleri analitik yöntemlerle yapan teknolojinin dünyada hali hazırda mevcut olmadığı vurgulandı. Yazıda, ''Bu adli tıp uzmanlarının sürekli üzerinde araştırma yaptıkları bir konudur. Ancak belge inceleme uzmanlarının yazı içeriğinden veya mürekkep türünden yola çıkarak tarihi bilinen yazıların üzerine farklı yazılar (notlar, düzeltmeler) yazıldığında bunları tespit edebilmekte oldukları değerlendirilmektedir'' denildi. ODTÜ'den gelen yazıda ise ilgili bölüm bulunmadığından bilirkişilik alanında görevlendirme yapılmadığı bildirildi. -İTÜ'NÜN CEVABI- İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden gönderilen yazıda ise kağıt üzerine yazılan yazı ve imzalarda kullanılan mürekkeplerin analizi ve mürekkep yaşının tayini konularında ancak uygun şartların oluşması ve sağlanması halinde gerekli inceleme ve analizlerin yapılabilmesinin mümkün olacağı kaydedildi. Yazıda, belediyeler, hastaneler ve eğitim kurumları gibi resmi kurumlar ile ticari işletmeler gibi kurumlarda bulunan gelen giden evrak kayıtları veya doldurulan formlar gibi günlük olarak sürekli, düzenli şekilde tutulan belgelerden yararlanılarak özellikle tükenmez kalem ve benzeri mürekkepli kalemler kullanılarak üretilen yazılarda belli saptamalar yapılabildiği kaydedildi. Zamana bağlı özelliklerine göre mürekkep yaşının tespiti için bir yöntem ve mürekkep bileşiminin bir araya getirildiği iki mekanizma olduğu belirtilen yazıda, şöyle denildi: ''Bilinmeyen bir numunenin kantitatif analizinde standartların çok dikkatli hazırlanması, yöntemlerin sınırlı bir hassasiyet derecesine sahip olması ve kullanılan numunenin tahrip edilmesi zorunluluğu da söz konusudur. Bunun yanında ek bilgi temini gibi destek işlemlerinin gerekliliği de karşılaşabilecek başlıca zorluklardandır.'' Yazıda, belirtilen hususlara göre, gerekli inceleme ve analizlerin yapılması için ön inceleme sonucunda tespit edilecek gerekli analiz ücretinin İTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılmasının istenildiği belirtildi. Bu arada, mahkeme 12 Ocak tarihli duruşmada aldığı ara kararda, İTÜ'ye yazı yazılarak, suça konu belge aslında bulunan imzanın üniversiteden seçilecek bilirkişiye verilerek, hangi tarihte atıldığının (yazı yaşının) tespitinin mümkün olup olmadığı konusunda açıklayıcı bilgi verilmesinin istenmesine hükmetmişti. Mahkemenin ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın word belgesi olarak kaç KB olduğu konusunda düzenlenen bilirkişi raporunda da belgenin word 2000 formatında incelenerek 39 KB olduğu belirtilerek, incelemeyi yapan bilirkişiye ise 150 TL ücret verildiği anlatıldı. -GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ CEVABI- Mahkemenin Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığınca 2009 itibariyle hangi ofis programları ve kelime işlemcilerinin kullanıldığına ilişkin talebine de Genelkurmay Başkanlığınca cevap verildi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı karargahında bulunan bilgisayarlarda 2009 tarihi itibariyle Microsoft Office 2000 (Türkçe) paket yazılımı ve kelime işlemci olarak Microsoft Word 2000 (Türkçe) yazılımı kullanıldığı bildirildi. Davanın tutuklu sanığı Dursun Çiçek de avukatları aracılığıyla basın mensuplarına kendisinin hazırladığı ''TSK ile Mücadele Eylem Planı'' adıyla bir belge dağıttı.