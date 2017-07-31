TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne 600 kişi katıldı

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirildi. Gözlemevi'nin 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde düzenlenen şenliğe 600 kişi katıldı.

Yerleşkede çadır kuran katılımcılar teleskop ve çıplak gözle gökyüzü gözlemi gerçekleştirirken, çocuklar ve gençler atölyelerde astronomiyle ilgili bilgiler aldı.

Şenliğin kapanış töreninde, şenlik için evde yaptıkları roket deneyi sırasında yaralanan TÜBİTAK Gözlemevi'nde görevli Tuncay Özışık ve oğlu Altuğ Özışık ile canlı telefon bağlantısı kuruldu.

Moral buldular

Baba Özışık, yaptığı konuşmada, şenliğe katılamadığı için üzüntülerini dile getirdi ve gelecek yıllardaki şenliklerde bir arada olmayı diledi. Altuğ Özışık da kendisine verilen destekten ötürü teşekkür etti. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Halil Kırbıyık da şenliğin 20 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü ve her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

Şenliğin kapanış töreninde, TÜBİTAK görevlisi Tuncay Özışık ve oğlu Altuğ Özışık'a moral olması açısından canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdiklerini anlatan Kırbıyık, "Onlara şenliğe yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkürümüzü ilettik" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Antalya'da 2 bin rakımlı Saklıkent'teki yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren şenliğe, yaklaşık 600 kişi katıldı.

Yerleşkede çadır kuran katılımcılar, teleskop ve çıplak gözle gökyüzü gözlemi gerçekleştirirken, çocuklar ve gençler atölyelerde astronomiyle ilgili bilgiler aldı.