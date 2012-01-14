TÜBİTAK, Türkiye'nin Steve Jobs'unu Mark Zuckerberg'ini yetiştirecek

T24 - TÜBİTAK Başkanı Prof. Yücel Altunbaşak, Başbakan Erdoğan'ın kendilerinden 2500 km menzilli füze istediğini belirterek, "2 yılda hazırlarız" dedi. Altunbaşak, Türkiye'nin Steve Jobs'unu, Mark Zuckerberg'ini yetiştirecek projeleri anlattı...



TÜBİTAK, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için bir dizi proje geliştirdi. 'Artık bizim de bir Steve Jobs, Zuckerberg çıkarma zamanımız geldi' diyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Yücel Altunbaşak, kurumda düzenlenen sohbet toplantısında proje ve hedeflerini anlattı...





Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in yazısı şöyle:



Acun'u arayacak



TÜBİTAK Başkanı'nın iki cazip projesi var: Biri, Batı'da bilinen 'Elevator Talk' programı. Program, girişim sermayesi sağlamak amacıyla, cazip bir fikrini, bir patrona, onunla asansöre çıkma süresi içinde anlatmayı başaran kişiyi ödüllendirmeye dayanıyor. Altunbaşak, proje için ünlü programcı Acun Ilıcalı' yı aramayı düşünüyor. Zihnindeki bina ise İstanbul'daki Sapphire. Google kurulduğunda, kendisinin ABD'de olduğunu ve 10 kişilik ilk ekipte arkadaşlarının da yer aldığını belirten Altunbaşak, 'O zaman, 'nedir bu Google' demiştik. Sadece bir fikirdi. Bizim de fikir olarak girip firma olarak çıkan yapılar kurmamız gerekiyor' dedi.

Genç girişimciye 500 bin lira



Altunbaşak'ın ikinci projesi ise 'Var mı arttıran?' tadında. TÜBİTAK Başkanı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın halen 100 bin lirayla desteklediği projeleri incelediğini belirtti, 'Bunların bir kısmına biz 500 bin lira vereceğiz' dedi.



'Türkiye öyle bir noktada ki, ya bir üst lige çıkacağız ya da bir alt lige düşeceğiz' yorumu yapan Altunbaşak, TÜBİTAK'ın elinde 300'ün üzerinde değerli proje olduğunu, artık raftan inip hayatın içine girmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için



TÜBİTAK'ın gerekli yasal yetkiyle donatılması zorunlu. TÜBİTAK'ın girişim sermayesi şirketleri kurabilmesi gerektiğini, ayrıca kamu alımlarının da bundan böyle teknoloji transferi gözetilerek yapılması gerektiğini söyleyen Altunbaşak, 'Amerika'nın bile önünde olduğumuz konular var' diye konuştu.

1500 km için çalışılıyor



Altunbaşak, TÜBİTAK'ça geliştirilen üç boyutlu mayın dedektörünün, plastik maddeyi bulabildiğini ve duvarın ardından yan odayı görüntüleme kapasitesine sahip olduğunu da anlattı. Terör örgütünün mağara yapılanmalarını ortaya çıkarmaya yarayan bu dedektörden TSK'ya 100 adet verilmiş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise son toplantıda TÜBİTAK'a 2500 km menzilli füze hedefi koymuş. TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak halen uçaktan atılan 1500 km menzilli füze üzerinde çalıştıklarını, Başbakan'ın çizdiği hedefe 2 yıl içinde erişebileceklerini aktardı.

Milyarder İngiliz ortaklık önerdi



Altunbaşak bir de anekdot aktardı: İki ay önce önce yurtdışından biri geldi. 5 milyar dolarlık servetiyle İngilitere'nin beşinci zenginiymiş. Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Amerika, Avrupa, Japonya pazarının artık doyduğunu, yatırımın zorlaştığını söyledi. Türkiye'nin hem Batı'ya hem de Doğu'ya bakması nedeniyle çok cazip olduğunu söyledi. 100 milyon dolarını Türkiye'ye ayırmış. Ne yaparız diye sordu. 'Bana ihtiyacınız yok siz yapın' deyince 'Hayır, TÜBİTAK gibi güvenilir bir partnere ihtiyacım var' dedi. 20 milyon dolar koymamızı istiyor. Arkadaşlara 'yapabilir miyiz' diye sordum, 'yok' dediler. 'Derinlemesine çalışın' dedim. Bir şeyler buldular'.







Altunbaşak çok tartışılan Darwin Kuramı konusunda ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi:





'Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Uçak füze diyoruz. Bunlara odaklandık. Evrim teorisine inanan var inanmayan var. Birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var.



- PARDUS SİSTEMİ DURMADI: TÜBA atamaları konusunda konuşmak istemeyen Altunbaşak, Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını ancak gündemlerinde atama olmadığını söyledi. TÜBİTAK Başkanı, TÜBİTAK'ın geliştirdiği PARDUS işletim sisteminin durdurulduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu da vurgularken, tam tersine daha ileri gitmek istediklerini, android işletim sisteminin Türkçe'sini hazırlamayı planladıklarını aktardı.



