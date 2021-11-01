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TÜBİTAK’ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu

01 Kasım 2021 13:45

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'daki evinde ölü bulundu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği iddia edildi.  Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. (DHA)

TÜBİTAKDilek Dündar Erbahar
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