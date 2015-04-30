TÜBİTAK soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

TÜBİTAK'ta "usulsüz işe alım yapıldığı ve terör örgütüne para toplandığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli, "İcbar suretiyle irtikap" (Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulması) suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısının "Kamu malına zarar vermek" suçundan adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk ettiği 3 kişi ise serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.



Operasyon kapsamında, şu ana kadar, hakkında gözaltı kararı çıkarılan çoğu TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM) görevlisi 28 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 6'sı savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 5'i tutuklama istemiyle, 3'ü ise adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.