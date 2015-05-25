TÜBİTAK: SBS, LYS ve TUS soruları önceden sızdırıldı

ÖSYM’ye yapılan baskında el konulan bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemeye ilişkin TÜBİTAK raporları ortaya çıktı. Raporda SBS, LYS ve TUS sorularının önceden sızdırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, TÜBİTAK, bilgisayarlarına el konulan ÖSYM çalışanları Haydar Altunay, Safiye Açıkgöz ve Mustafa Tütüncü’nün bilgisayarlarında yaptığı incelemeyi tamamladı. İki TÜBİTAK uzmanı, 8 Mayıs tarihli 120 sayfalık inceleme raporunu KPSS soruşturmasını yürüten savcı Yücel Erkman’a geçen hafta gönderdi. Raporda, birçok sınava ilişkin kopya bulgusuna dikkat çekildi.

Eski ÖSYM Araştırma, Geliştirme ve Değerlendirme Müdürü Haydar Altunay’ın bilgisayarında yapılan incelemelerin anlatıldığı raporda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı’nın 22 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştiği belirtildi.

Ancak bahsi geçen “TEST A.pdf” dosyasının incelenen disk üzerinde 26 Mayıs 2008 tarihinde saat 16:45:08’te oluşturulduğu aktarılan raporda, “Bu dosyanın içerik olarak ilgili sınavın A kitapçık türünün birebir aynı içeriğine sahip olduğu ve sınav gerçekleştirilmeden 27 gün önce incelenen diskte bulunduğu belirlenmiştir” denildi. SBS sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor ve ÖSYM ile hiçbir ilgisi bulunmuyor.

LYS ve TUS soruları çıktı, bilgisayarından sildi

Raporda asıl skandal bulgular ÖSYM Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Tütüncü’nün bilgisayarında çıktı. Mustafa Tütüncü’nün eşi Gönül Tütüncü de o dönem ÖSYM’de çalışıyordu ve sınav komisyonunda görev alıyordu. KPSS soruşturması ilk başlatıldığında Gönül Tütüncü’nün aynı zamanda dershane sahibi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bilgisayarında 2010 LYS, 2010 TUS soruları çıkan Tütüncü’nün aynı yıl KPSS’ye yönelik kopya soruşturması başlatıldıktan sonra 20 Eylül 2010 tarihinde 08:49’dan 14:24’e kadar “SureDelete” isimli bir uygulama ile bilgisayarındaki bir çok dosyayı geri dönülmez biçimde sildiği tespit edildi. Raporda, Mustafa Tütüncü’nün bilgisayarındaki bulgular şöyle sıralandı:

"DİSK üzerinde “C: \Users\mustafa.tutuncu\Desktop\2010\LYS\2010 LYS SORULARI ve CEVAPLARI.docx” dosya yolunda yer alan “2010 LYS SORULARI VE CEVAPLARI.docx” dosyasının 19 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen 2010 LYS sınavından 4 gün önce 15 Haziran 2010 günü saat 16:01’de oluşturulduğu belirlenmiş olup, ilgili dosyanın 20 Eylül 2010 günü saat 13:31’de kurtarılamaz şekilde silindiği tespit edilmiştir.

Disk üzerinde silinmiş dosyalar arasında “TUS2010.docx” isimli bir dosyanın yer aldığı belirlenmiş olup, ilgili dosyanın 4 Şubat 2010 günü saat 17:22’de disk üzerinde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu dosyanın 18 Nisan 2010 tarihli 2010 TUS İlbahar Dönemi sınavından yaklaşık olarak 2,5 ay önce oluşturulduğu belirlenmiştir. Yine aynı şekilde bu dosyanın da geri döndürülemez şekilde 20 Eylül 2010 günü saat 13:31’de silindiği tespit edilmiştir."

Sonuçlar önceden maile gitmiş

TÜBİTAK uzmanları, Mustafa Tütüncü’nün bilgisayarında çeşitli sınavlarda birçok öğrenciye ait cevap kağıdına ilişkin kayıtlara da ulaştı. Tütüncü’nün bu kayıtları neden bilgisayarında tuttuğu, cevap kağıtları üzerinde oynama yapılıp yapılmadığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı.

Tütüncü’nün mail trafiğine ilişkin yapılan incelemeye değinilen raporda, “İlgili diskteki e-posta kayıtları incelendiğinde sınavdan ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden önce sınav sonuçlarına ait bilgilerin e-posta yardımıyla gönderildiği, atama işlemleri için bazı verilerin paylaşıldığı görülmüştür” denildi.

ALES soruları da var

Rapora göre, ÖSYM’de Şube Müdürü olan ve şuan yurt dışında olan Safiye Açıkgöz’ün bilgisayarında yapılan incelemede “test şablonu.doc” belgesine ulaşıldı. Belgenin sistem kayıtlarına göre incelenen bilgisayar diski üzerinde 6 Mart 2008 günü saat 16:11:54’te oluşturulduğu belirtilen raporda, yapılan inceleme bu sorunun 11 Mayıs 2008 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan ALES bahar dönemine ait soru olduğu belirtildi.

Yani Ales sorusu, sınavdan önce Açıkgöz’ün bilgisayarında varmış. Açıkgöz’ün bilgisayarında yine 4 Temmuz 2010 tarihli “Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı” ile “Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Lise İle Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrenceleri Seçme Sınavı”na ait sözel soruları da çıktı.

Raporda, buna ilişkin “Dosyanın kullanıcıya ait bilgisayar sistemi üzerinde bulunmasının uygun olup olmadığına ve neden şifrelendiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır” notu düşüldü.