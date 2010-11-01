-TÜBİTAK PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - TÜBİTAK Başkanlık birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alacak. Başvurular en geç, 24 Kasım 2010 tarihinde mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yapılacak. İstekliler gerekli koşullar ve süreçleri www.tubıtak.gov.tr adresinden temin edebilecekler. Alınacak olan personelin bölümleri şöyle: ''Başkanlık birimlerinde bilimsel programlar uzman yardımcısı kadrosunda çalışacak personel alınacak. Bölümler: bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği (Referans Kodu: TBLSM03), Bölümler: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Elektrik/ Elektronik/ Elektrik-Elektronik/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine/Makine ve Üretim Mühendisliği, Jeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeofizik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri Bölümleri), Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp. (Referans Kodu: TBBPUY04), Başkanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda çalışacak personel alınacak. Bölümler: İktisat, İşletme, Maliye, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Bilge ve Belge Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Biyokimya. (Referans Kodu: TBUY01), Bölümler: Makine/ Makine ve Üretim Mühendisliği (Referans Kodu: TBMÜH02), Başkanlık birimlerinde bilimsel programlar uzmanı, başuzmanı kadrolarında çalışacak personel alınacak. Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik/Elektrik-Elektronik/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine/Makine ve Üretim Mühendisliği, Eczacılık. (Referans Kodu: TTYDP01), Başkanlık birimlerinde uzman yardımcısı, uzman, başuzman kadrolarında çalışacak personel alınacak. Bölümler: Elektrik/Elektronik/Elektrik-Elektronik/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine/ Makine ve Üretim Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji/Malzeme/Metalurji Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik, Kimya. (Referans Kodu: TBHUKM01 (Uzman Yardımcısı) Referans Kodu: TBHUKM02 (uzman–başuzman) Başkanlık birimlerinde müşavir avukat kadrosunda çalışacak personel alınacak. Bölümler: Hukuk Fakültesi Mezunu, İdare Hukuku veya Ceza Hukuku alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak. (Referans Kodu: TBMA03)'' -SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERKEK VEYA BAYAN 30 İTFAİYE ERİ ALACAK- Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, KPSS taban puanına göre dayanıklılık testi ve sözlü mülakatla erkek veya bayan toplam 30 itfaiye eri alacak. Sözlü mülakat sınavı, İtfaiye Dairesi Başkanlığında 23 Kasım 2010 tarihinde saat 08.30'da başlayıp 24 Kasım 2010 günü saat 17.00'de sona erecek. Sınav sonuçları, Sakarya Belediyesi www.sakarya.bel.tr adresinden adaylara duyurulacak ve yazılı olarak adreslerine gönderilecek. Başvurular 8 Kasım 2010 günü saat 08.30'da başlayıp 09 Kasım 2010 günü saat 17.00'de sona erecek. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı) Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle: ''Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, maliye, işletme, iktisat ve kamu yönetimi bölümleri ile itfaiyecilik meslek yüksek okulu (önlisans) itfaiyecilik bölümünden mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmekte), Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan önlisans mezunları için 2008 yılı, lisans mezunları için 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS) girmiş ve istenen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak.''