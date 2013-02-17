'TÜBİTAK Marmara' denizle buluştu

Türkiye’nin ilk yerli yapım deniz araştırma gemisi olan TÜBİTAK Marmara Tuzla’daki Çeksan Tersanesi’nden denize indirildi.

Geminin denize indirme törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Çeksan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak ile diğer yetkililer katıldı. TÜBİTAK Marmara gerekli donanımların eklenmesinin ardından Mayıs ayı sonunda deniz araştırmaları yapmaya başlayacak.

TÜBİTAK Marmara gemisinin denize indirme töreni öncesi bir konuşma yapan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye önemli deniz potansiyeli olan bir ülke üç tarafımız denizlerle çevrili kalkınmamızda bu bizim için bir değer. Gerek su ürünleri, gerek madencilik, gerek ulaştırma bakımından denizlerimizi çok daha fazla değerlendirmemiz katma değer üretmemiz gerekiyor. Denizcilik alanındaki potansiyelimizin harekete geçmesi de daha fazla bilgi üretmesine bağlıdır. Denizcilik alanında daha fazla bilgi üretmemiz ve katma değere dönüştürmemiz gerekiyor. İnşallah bu gemiyle ve buna benzer gemilerle daha fazla gemi üreteceğiz ürettiğimiz bilgileri milletimizin refahı ve ülkemizin kalkınması için kullanacağız" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, "Türkiye’de deniz araştırmalarının henüz yeterli seviyede olmadığını kabul ediyoruz. Bu durumu değiştirmek için önemli bir kararlılık içindeyiz. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz eksikliklerin başında insan kaynağı ve araştırma gemileri geliyor. Deniz araştırmaları daha çok birkaç üniversitenin, bazı kamu kurumlarının yürüttüğü niteliktedir. Bu araştırmalar genellikle sınırlı imkanlar ve kıyılarda yapılıyor. Mevcut gemiler de doğal kullanım ömürlerini tamamlamak üzere olan gemilerdir. Türkiye’ deki deniz araştırmalarının gelişmiş ülkeler düzeyinde olması için deniz araştırmaları mükemmeliyet merkezi kurulması önemli bir aşama olacaktır. Biz bu amaçla TÜBİTAK Marmara bünyesinde Deniz Araştırmaları Merkezi’ni kurduk. Bu merkezde ulusal ve uluslararası deniz araştırmalarının yapılması için araştırma alt yapısına ihtiyaç olmuştur. Gemide deniz araştırmalarını disiplinli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece güncel bir veri tabanı oluşturulacak " dedi. Bakan Ergün, " Araştırma gemimiz mayıs sonunda daha donanımlı hale gelecek en gelişmiş cihazlarla deniz araştırmalarına başlamış olacaktır. Bugün bu indirme törenini yapıyoruz. Mayıs sonuna kadar da bunlar tamamlanacak. Mayıs sonunda da gemimizi tam donanımlı bir şekilde hizmete sokacağız " diye konuştu.

Çeksan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak "Bugün denize indireceğimiz TÜBİTAK Marmara gemisi teknik ve teknolojik bir gemidir. Yerli dizayn bir gemidir. Elbette iç hat donanımlarını yurt dışından temin ettik ancak bilindiği gibi her ürünü imal etmemiz gerekmiyor. Bazı ürünleri de bu konuda uzmanlaşmış yerlerden almamız daha doğru bir tercih. Gemi, denizin dibinden 3 bin metreye kadar aynı anda birçok numune alıp test edebilir. Gemimize istendiği zaman daha başka ekipmanlar da ilave edilebilecek ekipmanlar da mevcuttur. Bu gemiyle birlikte anlaşılmalıdır ki Türk tersaneciliği araştırma gemisi yapabilecek kabiliyettedir. Bu konuda kamu kurumlarının Türk tersanelerini tercih etmesi arzumuzdur " dedi. Konuşmaların ardından Bakan Ergün ile Bakan Yılmaz’a plaket takdim edildi. Ardından Bakan Ergün, Bakan Yılmaz, İstanbul Valisi Mutlu ile Çeksan Yönetim Kurulu Başkanı Bayrak kurdela keserek TÜBİTAK Marmara’yı denize indirdi.

41.2 metre boyunda ve 9.5 metre genişliğindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Mayıs ayı sonunda hizmete girecek. Gemiye Mayıs ayı sonuna kadar, iç kısmı ile bilimsel oşinografik çalışmalarda kullanılmak üzere gelişmiş ölçüm cihazları sistemleri monte edilecek. 500 gros tonluk gemi başta boğazlar olmak üzere, deniz kirliliğinin izlenmesi, boru hatlarının gözlemlenmesi, deniz dibindeki canlı yaşamının izlenmesi, tür çeşitliliğinin izlenmesi, kaza ve afetlerde destek verilmesi konularında çalışma yapacak. İncelemeler sırasında denizde 3 bin metre derinliğe kadar inebilecek olan TÜBİTAK Marmara 11 bilim adamı ve 12 mürettebattan oluşan bir ekiple hizmet verecek.