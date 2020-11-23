TÜBİTAK, KHK'lı doktora öğrencisine verdiği bursu faiziyle geri istedi

KHK ile ihraç edilen ancak hakkında bir işlem yapılmayan S.S.'nin TÜBİTAK'tan aldığı 81 bin 413 lira tutarındaki burs, 91 bin 224 lira olarak geri istendi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; kamu hukuku alanında doktora yapan S.S., TÜBİTAK'tan burs alıyordu. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktora öğrencisinin bursu geçen haziran ayında kesildi. Hakkında herhangi bir işlem yapılmayan S.S.'nin kesilen bursu, TÜBİTAK tarafından faizi ile birlikte geri istendi. Bu süreçte toplamda 81 bin 413 lira burs alan S.S.'den, toplamda 91 bin 224 lira geri istendi. TÜBİTAK'ın verdiği bursu faiziyle istemesi üzerine, S.S. Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. S.S.'nin açtığı davada savunma dilekçesi gönderen TÜBİTAK avukatları, KHK'lıların aldığı bursun kesilmesiyle ilgili kararın TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 10 Ocak 2017'de yaptığı toplantıda alındığını belirtti ve burs başvurusu öncesinde adaylara KHK'yla ilgili uyarı yapıldığını belirtti. S.S.'nin açtığı davada henüz bir sonuç çıkmadı.