TÜBİTAK, 'Kafes' DVD'sinin kaynağını bulamadı

T24 - TÜBİTAK, "Kafes Eylem Planı" belgesinin bulunduğu DVD'nin oluşturulduğu bilgisayar tespit edilemedi" açıklamasını yaptı.



TÜBİTAK, Poyrazköy davası tutuklu sanıklarından emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinde ele geçiridiği iddia edilen Kafes Eylem Planı'na ilişkin 40 sayfalık bir rapor hazırladı.



Amaç, planın yer aldığı CD ve DVD'deki belgelerin oluşturulma tarihi ve sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitiydi.



Ancak TÜBİTAK 'Kafes'in hangi bilgisayarda hazırlandığını bulamadı.



Raporda, Kafes Eylem Planı'nın sıkıştırılmış bir dosya içinde yer aldığı, dosyanın parolasının da "Levent" olduğu belirtildi.



TÜBİTAK raporunda, Levent Bektaş'ın işyerinde arama yapıldığı dönemde hazırlanan tutanakta CD ve DVD'nin paraflandığı hatırlatıldı, "Ancak CD ve DVD'ye paraf atılması, sonradan ekleme ve müdahale yapılıp yapılmadığını sonucunu vermez" denildi.



Raporda CD ve DVD'ye dosyaların yazılma tarihinin Levent Bektaş'ın gözaltına alındığı 22 Nisan 2009'dan önceki tarihlere ait olduğu kaydedildi.



Ancak CD'nin hazırlandığı tarih ve saat bilgisinin kullanıcı tarafından değiştirilebileceği vurgulandı.



Raporda, "Sadece CD üzerinde inceleme yaparak, gerçek tarih ve saat bilgisini kesin olarak söylemek teknik olarak mümkün değildir" denildi.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin son duruşmada istediği TÜBİTAK raporu mahkemeye gönderildi.





