TÜBİTAK'ın burs başvuru şartları arasında "KHK'lı olmamak" var, sabıka kaydı yok

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) burs için ilan açtı. Bursa başvurmak isteyenlerin arasında beklediği kriterler arasında ise KHK ile ilişiği kesilmiş olmamak şartı yer aldı. Ancak şartlar arasında "sabıka kaydı"nın olmaması dikkat çekti.

Kurum tarafından verilecek bursa başvurmak isteyenler için hazırlanan müracaat koşullarında KHK'lılara yönelik madde yer alırken, adayların başka bir suça karışma ihtimaline karşı sabıka kaydı istenmemiş olması dikkat çekti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) merkez ve enstitülerinde yürütülen veya kurum tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencilerine burs desteği sağlanıyor.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, söz konusu bursu almak için kurumun belirlediği bazı şartlar var. Burs başvurusunda bulunmak isteyenlerin uyması gereken kriterler arasında "Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)" ile ilişiği kesilmiş olmamak şartı yer aldı.

Başvuru şartlarında sabıka kaydı dahi aranmazken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen "Olağanüstü Hal" (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar ile kamu görevinden ihraç edilenlere yönelik özel madde dikkati çekti.

5 maddeden oluşan başvuru şartlarında KHK'lılarla ilgili şu ifade yer aldı:

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

Gergerlioğlu: Bu kişilerin vatandaş olduklarına onları inandıracak bir kanıt var mı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'lıların TÜBİTAK bursuna başvurmasının engellenmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Gergerlioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın cevaplamasını istediği soru önergesinde KHK'lilerin kendisine "Bankada hesap açamıyoruz, kendi paramızı alamıyoruz, kredi kartı alamıyoruz, iş yeri açamıyoruz, araçlarımızı sigortalatamıyoruz, üniversiteye kayıt olamıyoruz, yurt dışına çıkamıyoruz, çocuklarımız memur olamıyor ve son olarak da burs alamıyoruz" dediğini belirtti.

Gergerlioğlu, "Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına onları inandıracak elinizde bir kanıt var mıdır?" diye sordu.