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TÜBİTAK görevlisi evinde deney yaparken patlama oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı

25 Temmuz 2017 01:10

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu iddia edildi.

Olay, Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7nci katında saat 20.00de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da Başuzman olarak görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı.

Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi.

Patlamada Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu ve gözü ile yüzünden yaralandığı iddia ediliriken baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

Durumu ağır

Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Patlama nedeniyle evde olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.

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