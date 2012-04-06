TÜBİTAK 'geri dönün' diyecek

TÜBİTAK 'tersine beyin göçü' için ABD çıkarmasına hazırlanıyor. Amerika'da yaşayan Türk araştırmacılara yepyeni 'fırsatlar' sunulacak.

TÜBİTAK, Türkiye'nin önde gelen firma ve üniversiteleriyle 10-14 Nisan arası ABD'de 3 ayrı çalıştay düzenleyecek. Washington, New York ve Chicago'daki etkinliklerde Türk bilim insanlarına AB fonlarından yararlanma ve Türkiye'deki istihdam olanakları anlatılacak. Bilim atağı TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından organize ediliyor. Çalışmanın temeli 2010'da başlatılan 'Hedef Türkiye' çalıştaylarıyla atıldı.

Akşam gazetesinin haberine göre, 10 Nisan'da Washington'daki 'Maryland Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek çalıştayı, 12 Nisan'da New York'taki 'Columbia Üniversitesi' ve 14 Nisan'da 'İllinois Teknoloji Enstitüsü Kampusu'ndaki çalıştaylar izleyecek.

Yetişmiş beyinleri bünyelerine alabilmek için çeşitli kuruluşlar da ABD yolcusu. Kurulacak standlarda araştırmacılarla bire bir görüşme yapması kesinleşen kuruluşlar arasında Türk Telekom, Arçelik, FNSS, TAİ-TUSAŞ da yer alıyor. Bilkent, İTÜ, İstanbul Medeniyet, İstanbul Şehir, Uludağ, Yeditepe, Yıldız Teknik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü de araştırmacılarla buluşacak. TÜBİTAK'ın farklı birimleri de araştırmacılarla görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde TÜBİTAK ve AB fonlarının ülkeye geri dönüş için sunduğu cazip imkanlar hakkında bilgi sunulacak. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Çengel de bizzat araştırma alanındaki imkanları tanıtacak. ABD'den Türkiye'ye dönen bazı araştırmacıların, başarı hikayelerini ve izlenimlerini çalıştaylarda aktarmaları planlanıyor. Daha önceki iki çalıştay sonrası bazı araştırmacıların Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.