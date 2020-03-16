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TÜBİTAK dergileri Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanlar için ücretsiz erişime açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıklardan uzak durulmasına dikkati çekti

16 Mart 2020 11:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Varank, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Söz konusu yayınlara, 'services.tubitak.gov.tr/edergi' adresi üzerinden erişilebiliyor.

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