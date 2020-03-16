TÜBİTAK dergileri Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanlar için ücretsiz erişime açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Varank, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" ifadesini kullandı.

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TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor. Söz konusu yayınlara, 'services.tubitak.gov.tr/edergi' adresi üzerinden erişilebiliyor.