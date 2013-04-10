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TÜBİTAK Dawkins'in kitaplarını bastı

TÜBİTAK, basımının yasaklandığı iddia edilen Richard Dawkins'in "Kör Saatçi" ve "Tüfek, Mikrop ve Çelik"in yeni baskılarını yaptı

10 Nisan 2013 14:00

2009 yılında başlayan tartışmada, son olarak evrim teorisini anlatan kitapların basımının durdurulduğu iddia edilmişti. TÜBİTAK'tan, iki kitabın raflardaki yerini aldığı açıklaması geldi.
 
Tartışma, UNESCO'nun Charles Darwin yılı olarak ilan ettiği 2009'da başlamıştı.

TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi’nin 15 sayfasını ve kapağını Evrim Teorisi’ne ayırmış, ancak bu bölüm yönetim kurulundan veto yemişti.

Başlayan tartışma, TÜBİTAK'ın evrim teorisini anlatan kitapların basımını ve satışını durdurduğu iddiasıyla alevlenmiş, kurumdan bu iddialara yalanlama gelmişti.

Son gelişme, TÜBİTAK'ın, basımının durdurulduğu iddia edilen kitaplar arasında yer alan 'Kör Saatçi' ve 'Tüfek, Mikrop ve Çelik'in yeni baskı süreçlerini tamamlaması oldu.

Richard Dawkins evrim teorisiyle ilgili en bilinen kitaplarının yayın hakkı sözleşme süreçlerinin tamamlandığı ve yeni baskılarının yapıldığı açıklandı.

Richard Dawkins'in yazarı olduğu ve çevirmenliğini Feryal Halatçı'nın yaptığı 'Kör Saatçi' ile Jared Diamond'un yazıp, Ülker İnce'nin çevirdiği 'Tüfek, Mikrop ve Çelik', kitapçılar ile TÜBİTAK Bilim Yayınları satış ofisi ve internetten satışa sunuldu. Okuyucular, 'Kör Saatçi'yi 12 liraya, 'Tüfek, Mikrop ve Çelik'i ise 14 liraya alabiliyor.

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