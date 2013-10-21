TÜBİTAK beyin göçünü terse çevirdi, Türkiye'ye dönenlerin oranı 5 kat arttı

TÜBİTAK'ın '2232 Yurda Dönüş Araştırma Bursu" sayesinde tersine beyin göçü 5 kat arttı. Proje ile araştırmacılara 3 bin 250 lira burs veriliyor, yol masrafı ve sigortası karşılanıyor. Ayrıca özel sektörde veya üniversitelerde çalışmasına da imkân tanınıyor.

TÜBİTAK’ın “2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı” ile Türkiye’ye dönen araştırmacılara 2 yıl boyunca aylık 3 bin 250 lira burs veriliyor. Ayrıca dönüş yaptıklarında herhangi bir kurumda çalışmaya başlayan araştırmacılar aynı bursu almaya devam ediyor.

Türkiye’de yürütecekleri araştırmalar için de 25 bin lira destek alabiliyorlar. Araştırmacıların TÜBİTAK’ın diğer destek programlarına başvuru yapabilmelerine de imkân tanınıyor. Bunun yanında Türkiye’ye dönüş yol masrafları ile bursiyerlik süresince sağlık sigortası giderleri de yine TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

Yüzde 75’i ABD’den

Neşe Karanfil’in Radikal’deki haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yurtdışında yaşayan Türk araştırmacıların Türkiye’ye geri dönmesi için TÜBİTAK tarafından başlatılan burs programının büyük ilgi gördüğünü belirterek, 2013 yılında 117 araştırmacının Türkiye’ye geri dönmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Ergün, TÜBİTAK’ın 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’nda revizyon yapılması ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması ile başvuru sayısının bir önceki yıla oranla 5 kat arttığını açıkladı.

Ergün, 2013 yılında şu ana kadar Türkiye’ye dönüş yapmak için 117 Türk araştırmacının başvuru yaptığını bildirdi. Başvurulardan 74’ünün desteklenerek araştırmacıların dönüşünün sağlandığını kaydeden Ergün, 31 başvurunun değerlendirmesinin de devam ettiğini anlattı. Ergün, şöyle konuştu:

“Başvuruların yüzde 75’i Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. Başvuru sayısına göre ülkelerin dağılımı şöyle: Almanya, Kanada, Avusturya, İngiltere, İtalya, Avustralya, Japonya, Çin, Güney Kore, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsrail ve Bosna Hersek.”

En çok tercih ODTÜ

Program kapsamında Türkiye’ye dönüş yapan araştırmacılar üniversiteler, kamu Ar-Ge merkezleri ile Ar-Ge faaliyeti yürüten özel kuruluşlarda çalışmalarını yürütebiliyor. Geri dönüşlerde en çok tercih edilen kurumlar yüzde 88 oranla üniversiteler oldu. 10 araştırmacı kamu araştırma enstitülerine dönüş yapmak için başvururken, 3 araştırmacı sanayi kuruluşlarına geldi. En çok tercih edilen üniversiteler ODTÜ (16), Bilkent (15) ve Sabancı üniversiteleri (10) oldu. Bunları Abdullah Gül Üniversitesi (5) takip etti.

TÜBİTAK BİDEB 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı’na, doktora dereceli yurtdışı Ar-Ge çalışma deneyimine sahip araştırmacıların yanı sıra lisans mezunu, en az 6 yıl yurtdışı Ar-Ge çalışma deneyimine sahip araştırmacılar ile yüksek lisans dereceli, en az 4 yıl yurtdışı Ar-Ge çalışma deneyimine sahip Türk araştırmacılar başvuru yapabiliyor. Programa her ay TÜBİTAK’ın web sayfası üzerinden online başvuru alınıyor.