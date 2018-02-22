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TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eski TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin, Müşavirliğe atandı

22 Şubat 2018 11:32

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'na Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.  Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı

Söz konusu atama kararları, 657 sayılı kanunun 59 ve 60. maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18. maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi ve 278 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince uygun görüldü.

Hasan Mandal kimdir?

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı. 1987'de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 1992'de İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Almanya'nın Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

 Prof. Dr. Mandal, 1994'te Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1996'da doçent, 2001'de profesör unvanını alan Mandal'ın 70'i SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 140'ın üzerinde eseri ve ayrıca uluslararası kapsamda 6 patenti var. TÜBİTAK Bilim Ödülü de olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülen Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi.

Mandal, 2006-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011'de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015'te de Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2015'te YÖK Üyeliğine, 1 Nisan 2015'de ise YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atanan Mandal, 21 Temmuz 2016'da YÖK Başkan Vekilliğine seçildi ve bu görevlerini 12 Ocak 2018'e kadar sürdürdü. Prof. Dr. Mandal, YÖK Üyesi olmasının yanı sıra 12 Ocak 2018'den bu yana Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapıyordu.

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